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2023-11-23 21:09:39

區議會選舉2023｜李家超主持跨政策局會議 要求做好宣傳 籲公務員投票

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李家超主持跨部門會議，要求各部門做好宣傳工作。(資料圖片)

李家超主持跨部門會議，要求各部門做好宣傳工作。(資料圖片)

新一屆區議會選舉將於下月10日舉行。行政長官李家超今日(23日)主持跨政策局及部門的「區議會選舉籌備工作督導會議」，聽取負責官員就第七屆區議會選舉投票的籌備工作匯報，並作出指示和部署。李家超要求向政策局及部門繼續加強宣傳推廣工作，又指全體公務員應該以身作則在當日投票。
 

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以創新手法深入社區推廣選舉

多個政策局官員，包括政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、公務員事務局局長楊何蓓茵、教育局局長蔡若蓮博士、民政及青年事務局局長麥美娟及各相關政府部門首長及代表在會上分別匯報籌備選舉工作的進展及協調統籌情況。

李家超在會上要求，各政策局及部門繼續加強宣傳推廣工作，積極通過多元渠道和創新手法，深入社區各階層推廣這次選舉，讓市民深切明白到完善地區治理體系，和重塑區議的重要性，鼓勵他們在投票日踴躍投票。
 

公務員應積極投票

此外，李家超亦指出，全體公務員有責任支持和落實政府就區議會選舉制訂的政策，並應以身作則，履行公民責任，在區選當日投票，選出有能力、有熱誠的區議員。他提醒，各政策局及部門必須防範化解任何風險，要有底線思維，作出全面準備，果斷採取應對行動，有效即時處理不同突發情況，確保選舉公平、公正、廉潔、安全有序地順利完成。

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