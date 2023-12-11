區議會選舉2023｜李家超祝賀當選議員指是高質量選舉 港澳辦中聯辦同祝賀

區議會選舉結束，行政長官李家超指選舉圓滿成功舉行，代表特區政府祝賀264位當選區議員。他期望新一屆區議會明年1月1日上任後，能專注地區事務，掌握社會民情，令政府更有效地掌握地區脈搏，從而策劃和推展更切合市民需要的地區服務，提升地區治理水平，為共建美好社區、為保持香港長期繁榮穩定而共同努力。 李家超指今次選舉氣氛熱烈，所有選區須通過競爭，候選人須努力拉票，互相拼理念、拼成績、拼表現，務實地為市民解決問題。新當選的區議員來自不同背景、界別、階層、專業人士，將令地區工作有更立體、更多角度考慮和意見，更符合市民的切身利益。

李家超提及這次選舉是特區完善地區治理體系，重塑區議會後的第一場大型選舉，讓區議會制度重回《基本法》下諮詢組織的定位，全面落實「愛國者治港」原則，意義重大。他表示這是一場高質量的選舉，整體達至公平、公正、廉潔、安全、有序的目標，充分展現優良選舉文化，突顯重塑後的區議會制度更具優越性。他感謝每位投票的選民，反映他們熱切盼望選出優秀且熱心投入地區服務，又能代表他們意見的區議員，齊心合力共建美好社區。

港澳辦指 對清除「亂」的根源具意義 港澳辦亦發文對選舉成功舉行及當選區議員表示祝賀，指特區依法及時重塑區議會制度，使全面落實「愛國者治港」相關政治制度建設形成完整體系，對特區清除「亂」的根源、鞏固「治」的基礎，不斷走向由治及興，具有重大而深遠的意義。

港澳辦續指，過往在「反中亂港」分子操弄下，區議會運作不斷走偏，以至失範失序。特別是「修例風波」期間，一批「反中亂港」分子利用制度漏洞進入區議會，將其變成宣揚「港獨」、「黑暴」、「攬炒」的平台，嚴重擾亂特區政府依法施政，嚴重挑戰「一國兩制」底線，嚴重威脅國家安全和香港穩定。必須深刻汲取這一慘痛教訓，絕不能允許此惡劣情況。特區重塑區議會制度，準確落實基本法規定，正本清源，使區議會徹底擺脫政治化、民粹化紛爭泥潭，將區議會重新納入基本法規定的正確軌道。

另外，港澳辦指新區議會制度優化選舉提名機制，完善參選人資格審查機制，徹底終結「反中亂港」分子及其背後美西方等外部勢力通過選舉路徑奪取特區管治權的圖謀，確保區議會主導權牢牢掌握在愛國者手中。 港澳辦形容這是一次振奮精神、凝聚共識的選舉，社會進一步認識到絕不能重蹈「修例風波」的覆轍，絕不能再演之前區議會的亂象，必須持續做好維護國家安全工作，深入推進各領域撥亂反正，不斷鞏固香港長治久安的根基；進一步認識到，只有符合自身實際、能夠解決問題的民主才是真民主、好民主；進一步認識到，香港不能再迷惘、再折騰、再蹉跎，必須增強「一國兩制」制度自信，充分發揮香港獨特地位和優勢，充分發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，全力推動由治及興，創造香港更美好的未來。

港澳辦寄語新一屆區議員五個「善於」，包括在善於全面準確貫徹「一國兩制」方針下功夫、在善於破解矛盾和問題上下功夫、在善於為民眾辦實事上下功夫、在善於團結力量上下功夫及在善於履職盡責上下功夫。 中聯辦指推動走出「泛政治化」 另一方面，中聯辦亦祝賀區議員當選，指每席都有競爭，參選人體現「君子之爭」。而此次區議會選舉徹底把「反中亂港」分子排除在特區管治體系之外，有力貫徹了「愛國者治港」原則，開啟了地區治理新篇章。作為完善選舉制度後4場重要選舉的「收官之作」，此次選舉再次展現了良性競爭、理性務實、富有建設性的選舉文化，有效推動香港走出「泛政治化」和「黑色選舉」文化漩渦。