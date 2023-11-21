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2023-11-21 11:10:00

區議會選舉2023｜李家超：公務員有責任投票支持　選民應「叫埋」家人朋友同事鄰居投票 (更新)

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李家超相信，陳茂波會透過APEC說好香港的真實故事。(中通社)

李家超指，公務員是特區管治部分，有責任在區議會選舉中投票。(中通社/資料圖片)

【11:10更新】完善地區治理的區議會選舉將於12月10日舉行政長官李家超今(21日)在行會前表示，距離選舉餘下不足3星期，政府會確保選舉公平公正廉潔安全有序進行，當中政府會在上水地鐵站附近特設2個邊境投票站，方便內地港人投票，同時選舉當日會有3萬名來自不同部門的公務員擔任選舉工作，強調公務員有責任在區議會選舉中投票。

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區議會選舉2023｜上水地鐵站附近設2邊境投票站   方便內地港人投票

李家超指，今次選舉事務處會設600個地方選區一般投票站，18區各設一個地區委員會界別投票站，同時在上水地鐵站附近特設2個邊境投票站，方便內地港人回港投票，惟需預先網上登記，有關系統昨日開放，名額3.8萬個

他又說，選舉當日會有3萬名來自不同部門的公務員擔任選舉工作，強調盡忠職守的公務員是特區治理體系的部分，區議會選舉是政府制訂的重要政策措施，公務員有責任支持這政策，也是公民責任，應以身作則，履行公民責任，有責任在區議會選舉中投票，同時李家超再次呼籲全港選民當日「叫埋家人、朋友、同事、鄰居」等，在區議會選舉中投票。

區議會選舉2023｜指新制下候選人非謾罵劣質人身攻擊政治騷

李家超又說，留意到各候選人近日積極拉票，爭取市民支持，認為在新選舉制度下，候選人之間的競選競爭應該是拼理念、拼成績和拼表現的良性競爭，而不是謾罵、劣質的人身攻擊政治騷，港台及香港再出發大聯盟下周起分別舉行選舉論壇，政制局帶領政府新聞處加強工作，司局長部門也加強宣傳，建造良好選舉氣氛。

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