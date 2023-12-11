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2023-12-11 08:44:00

區議會選舉2023｜李家超：已要求選管會成立專責小組　調查電腦系統故障

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李家超：已要求選管會成立專責小組，調查電腦系統故障。(資料圖片)

李家超：已要求選管會成立專責小組，調查電腦系統故障。(資料圖片)

昨晚多個票站電子選民登記系統故障，選民未能投票，投票時間延至午夜12時。行政長官李家超對事件表示高度關注及重視，選管會將成立專責小組全力調查，找出問題成因，確保同類事件不再發生。

李家超凌晨巡視皇仁書院點票站後見傳媒時表示，今次系統故障對選民造成不便，當局即時啟動後備方案，延長投票時間。他知道因時間延長，助選團及候選人都更辛苦，要繼續推動選舉工作，感謝他們的努力。他又說，當局今次其中一項重點工作，是確保投票及點票高效完成，今次出現故障與原先預期有落差。他要求選管會按有關條例，在選舉完成後3個月向他提交的報告中，就今次事件作出匯報。

李家超：相信陸啟康考慮所有因素才延長投票時間。(鍾式明攝)

李家超：相信陸啟康考慮所有因素才延長投票時間。(鍾式明攝)

李家超：相信陸啟康考慮所有因素才延長投票時間

李家超表示，區議會選舉其中一項重點工作，是要確保高效完成投票及點票過程，指今次系統故障的確與原先預期有落差，但不應因此抹殺選舉在整體上的成功，亦不應忽略市民踴躍投票的參與度、各參與人員的投入程度，以及當選區議員的「優質性」。他將系統故障比喻成天氣變化、停電及水浸等，形容是難以想像會發生的事故，大家都不希望看到，強調針對突發事件，必須要有底線思維。他相信，選管會主席陸啟康是根據《選管會條例》，考慮所有因素，並確保選舉過程公平公正，才決定延長投票時間，指公平公正的原則，是要讓所有人都獲得同樣待遇，以及確保想投票的市民都能夠投票。

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