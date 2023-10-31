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2023-10-31 17:11:37

區議會選舉2023｜李家超：港英擴大選舉議席別有用心　將區議會與民主制度掛鈎屬錯誤議題

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區議會選舉2023｜李家超指區議會從來不是特區政權的一部分，將區議會和香港民主制度掛鈎是錯誤議題。(李睿哲攝)

區議會選舉2023｜李家超指區議會從來不是特區政權的一部分，將區議會和香港民主制度掛鈎是錯誤議題。(李睿哲攝)

區議會選舉提名期昨日結束，政府今日(31日)下午舉辦題為「完善地區治理，共創美好社區」的研討會，向市民講新制度的區議會選舉。李家超致辭時指，英國管治香港期間，知道內地要收回香港時才推行民主制度，將區議會議席改為大部分直選是別有用心，又指區議會從來不是特區政權的一部分，將區議會和香港民主制度掛鈎是錯誤議題。

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政府下午舉辦題為「完善地區治理，共創美好社區」的研討會，李家超等出席。(李睿哲攝) 區議會選舉2023｜李家超在「完善地區治理，共創美好社區」的研討會上致辭。(李睿哲攝)

區議會選舉2023｜批英國延續殖民政治影響

李家超指，英國透過各種不平等條約接管香港，總督完全聽命英國政府不受制約，英國好長一段時間對於社會要求民主聲音置之不理，但當了解中國要收回香港，便在1980年公布地方行政選制，大幅引入選舉，好短時間內將區議會議席由全部委任驟變為大部分選舉產生，批評英國完全是別有用心的政治操弄，企圖將香港變成獨立或半獨立政治實體，阻礙中國對香港恢復行駛主權和管治，延續英國殖民政治影響。

他表示，香港特區成立後選舉內容必須根據《基本法》中就行政長官和立法會產生辦法的規定，區議會從來不是特區政權的一部分，因此將區議會和香港民主制度掛鈎是錯誤議題，而且《基本法》無規定設立區議會，當中第97條只是列明特區可設立非政權性的區域組織，需要去政治化，同時亦不是代議機構，不是民主制度的一部分，按《基本法》是沒行政權，強調討論區議會的民主成份，是錯誤引導，是偽命題。

區議會選舉2023｜指無「反中亂港」分子顯提名制有效

李家超稱，在黑暴期間，反中亂港分子不斷製造政治化議題，挑動群眾的情緒和政府的對立和仇恨，最終騎劫有漏洞的區議會選舉和議席，但改制後區議會重回《基本法》第97條下，去除政治化，區議會至今獲得399份提名，當中有長年從事地區服務人士、有志服務地區的年輕人等，惟肯定沒有利用區議會席位意圖危害國家安全的「反中亂港」分子、亦沒有純粹透過挑動政治矛盾以「撈取油水」的自私自利之徒。

他認為反映提名制度發揮確實和重要的作用，提名人亦盡責履職、嚴格把關，把並非「愛國愛港」、又或者提名人不相信是真心服務、有良好能力的人，排除在選舉之外。至於他今早出席行會前時指，新制度發揮「從中選優」作用，參選人背景「多元多樣」。

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