區議會選舉2023｜李慧琼：地區「瑣碎」問題不應由副司長處理　盼新區議會助宣導政策

新一屆區議會選舉年底舉行，本身是九龍城區議員的全國人大常委、民建聯主席李慧琼認為，以往的區議會未能做到「地區問題地區解決」，以致很多問題都要上升至中央層次處理，如各區衞生黑點等，期望在完善地區治理制度後，在區議會、「三會」和關愛隊協作下，可真正解決地區問題。

任20年區議員仍無法解決地區衞生問題

李慧琼在一個電視節目以地區衞生問題為例，指自己擔任逾20年區議員，都沒有辦法透過區議會推動解決地區問題，最終要由政務司副司長親自統籌才有改善，直言這些「相對瑣碎」的問題不應由司長、副司長級官員處理。