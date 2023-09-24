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2023-09-24 16:50:51

區議會選舉2023｜李慧琼：地區「瑣碎」問題不應由副司長處理　盼新區議會助宣導政策

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李慧琼認為，過往區議會未能「地區問題地區解決」，如各區衞生黑點。(資料圖片／李睿哲攝)

李慧琼認為，過往區議會未能「地區問題地區解決」，如各區衞生黑點。(資料圖片／李睿哲攝)

新一屆區議會選舉年底舉行，本身是九龍城區議員的全國人大常委、民建聯主席李慧琼認為，以往的區議會未能做到「地區問題地區解決」，以致很多問題都要上升至中央層次處理，如各區衞生黑點等，期望在完善地區治理制度後，在區議會、「三會」和關愛隊協作下，可真正解決地區問題。

任20年區議員仍無法解決地區衞生問題

李慧琼在一個電視節目以地區衞生問題為例，指自己擔任逾20年區議員，都沒有辦法透過區議會推動解決地區問題，最終要由政務司副司長親自統籌才有改善，直言這些「相對瑣碎」的問題不應由司長、副司長級官員處理。

李慧琼期望新一屆區議會可協助政府宣導政策。(資料圖片／蘇文傑攝)

李慧琼期望新一屆區議會可協助政府宣導政策。(資料圖片／蘇文傑攝)

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議員持不同意見將續互相辯論

近年區議會大部分議席均由直選產生，李慧琼認為議員把絕大部分時間投放在「落區」服務市民，在「貼地」的同時較少協助政府宣傳政策，期望日後在民政事務專員作為區議會主席的帶領下，區議會、俗稱「三會」的分區、地區滅罪和防火委員會、關愛隊能各司其職，協助宣導政府政策和真正解決地區問題。李慧琼又說，日後議員若對議題持不同意見，不論在區議會或立法會會議都一定會如以往般互相辯論。

另外，民政事務總署近日向關愛隊發出指引，要求他們在選舉保持中立，不得動用關愛隊資源參與選舉活動、參選區議員的成員要退隊等。李慧琼稱，知悉有部分區域或有重疊情況，她支持和理解政府這方面的指引，「我相信包括我哋一定會全力遵守。」

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