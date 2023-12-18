區議會選舉2023｜李華明：陳國基忘記民主派在地區貢獻良多　重提民主黨入中聯辦談判政改

香港新選制下首個「愛國者」區議會選舉，創歷來民間直選最低投票率27.54%。民主黨創黨成員李華明於《明報》撰文表示，投票率見歷史新低主因是政府絲毫不給予泛民入閘機會，形容選民「只可以揀橙，沒有其他水果可供選擇」，「意味想吃蘋果或香蕉的人，便不會去買水果了」。
引選民「揀橙」論 「吃蘋果或香蕉的人不會去買水果」
自1982年第一屆區議會選舉便有參選或助選的李華明，提到改制後首場區議會選舉，稱早前在報章看到新思維立法會議員狄志遠與政務司司長陳國基隔空爭論，狄指今次的選舉，好像市民去水果店只可以買橙，沒有其他水果可供選擇；司長回應表示，這些橙最重要是保證「新鮮」（即愛國愛港），李華明認為「這意味着想吃蘋果或香蕉的人，便不會去買水果了，這便是今次區議會選舉投票率見歷史新低的主因」。
李華明指今次選舉宣傳是前所未有，政府和建制社團等更推出不少新的宣傳攻勢，認為政府一邊強調投票率高與低並非用作評價選舉制度，或市民的參與程度；但另一邊廂則花了空前龐大的人力、物力和金錢，以鋪天蓋地方式宣傳選舉，「這做法不是有點矛盾嗎？」他認為政府一直在做「期望管理」工作，心裏明白沒有泛民參選，支持泛民的選民根本缺乏動力去投票。李華明估計即使有泛民參選，這類市民也沒有多少會投票。可是，政府絲毫不給予他們入閘機會，陳國基更坦白說出，他們仍然沒有改過自新，連道歉都沒有，怎可能讓他們參選；要用多些時間再看他們的表現，看他們是否真的愛國愛港。
反修例暴力失控 「政府和部分泛民都有責任」
李華明認為陳國基好像忘記了民主黨代表曾步入中聯辦，與中央達成政改協議，使立法會選舉有進一步民主化，民主黨亦因此而被抗爭者和激烈黨派猛烈攻擊，同時，陳國基忘記了民主派在立法會及地區也貢獻良多，卻只憑2019年反修例事件風波便關掉參選之門。李華明表示，自己亦對2019年的風波也有不滿，認為政府和部分泛民人士各走極端，暴力場面失控，雙方都有責任。
2019年300萬投票選民「真的全部被誤導嗎？」
李也同意2019年區議會選舉的結果絕對是異常，投票率竟有70%以上，市民有耐性地排隊個多小時投票，有實力的建制派區議員差不多全軍覆沒。他指政府為糾正這「不正常現象」，因此推行今次的完善制度，但最關鍵的問題是：難道該年近300萬投票的選民全部被誤導？他指政府的結論是大幅減少直選議席，美其名是揀選愛國愛港的人參選，「骨子裏是操控了提名關卡，最後連新思維、民主思路和實政圓桌的人都很難參選」。