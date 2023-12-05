區議會選舉2023｜歌手演員合唱「共建美好社區大匯演」主題曲　音樂會投票日前夕七台聯播 (附門票派發詳情)

改制後首場區議會選舉周日(10日)投票，政府在前一晚(9日)將在西九文化區竹翠公園舉行大型戶外音樂會「共建美好社區大匯演」，由近100名歌手和藝人進行音樂和歌舞表現。香港電台今日(5日)亦發布由《獅子山下》改編而成的音樂會主題曲《獅子山下 共建美好社區》，由港區全國人大代表鄺美雲、譚詠麟、Maria Cordero和炎明熹等多名歌手，以及無綫電視劇集《愛．回家之開心速遞》演員等合唱。

港府表示，音樂會將由本港七間電子傳媒現場聯播，包括無綫電視、ViuTV、HOY TV、鳳凰衛視、香港電台、新城電台和商業電台，音樂會同時亦會在灣仔「HarbourChill海濱休閒站」和沙田公園露天劇場設置的「衛星場地」轉播，場地另設現場表演及攤位遊戲。

西九大匯演約4,000張入場券將於明日(6日)下午1時起，由民政事務總署在20間民政諮詢中心派發，而灣仔和沙田的民政諮詢中心另會各自派發當區「衛星場地」約300張入場券。當局指，每人只限索取兩張同一場地的入場券，派完即止，而入場券不設劃位，場地內的座位安排會以先到先得形式分配。

同一晚上另設煙火、無人機表演

另外，在舉行音樂會的同一晚上，旅發局晚上在西九文化區亦有活動，包括8時於藝術公園海濱長廊鄰近海面上演「冬日維港水上煙火」，以及9時在M+博物館東南方鄰近海面舉行由1,200架無人機進行的15分鐘飛行表演。