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2023-12-05 22:17:05

區議會選舉2023｜歌手演員合唱「共建美好社區大匯演」主題曲　音樂會投票日前夕七台聯播 (附門票派發詳情)

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從《獅子山下》改編的《獅子山下 共建美好社區》由多名歌手合唱。(音樂影片截圖)

從《獅子山下》改編的《獅子山下 共建美好社區》由多名歌手合唱。(音樂影片截圖)

改制後首場區議會選舉周日(10日)投票，政府在前一晚(9日)將在西九文化區竹翠公園舉行大型戶外音樂會「共建美好社區大匯演」，由近100名歌手和藝人進行音樂和歌舞表現。香港電台今日(5日)亦發布由《獅子山下》改編而成的音樂會主題曲《獅子山下 共建美好社區》，由港區全國人大代表鄺美雲、譚詠麟、Maria Cordero和炎明熹等多名歌手，以及無綫電視劇集《愛．回家之開心速遞》演員等合唱。

▼多名歌手合唱《獅子山下 共建美好社區》▼

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民政諮詢中心派入場券

港府表示，音樂會將由本港七間電子傳媒現場聯播，包括無綫電視、ViuTV、HOY TV、鳳凰衛視、香港電台、新城電台和商業電台，音樂會同時亦會在灣仔「HarbourChill海濱休閒站」和沙田公園露天劇場設置的「衛星場地」轉播，場地另設現場表演及攤位遊戲。

西九大匯演約4,000張入場券將於明日(6日)下午1時起，由民政事務總署在20間民政諮詢中心派發，而灣仔和沙田的民政諮詢中心另會各自派發當區「衛星場地」約300張入場券。當局指，每人只限索取兩張同一場地的入場券，派完即止，而入場券不設劃位，場地內的座位安排會以先到先得形式分配。

同一晚上另設煙火、無人機表演

另外，在舉行音樂會的同一晚上，旅發局晚上在西九文化區亦有活動，包括8時於藝術公園海濱長廊鄰近海面上演「冬日維港水上煙火」，以及9時在M+博物館東南方鄰近海面舉行由1,200架無人機進行的15分鐘飛行表演。

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大匯演入場券派發地點 (民政諮詢中心)

  • 中西區：中環統一碼頭道38號海港政府大樓地下
  • 東區：西灣河太安街29號東區法院大樓地下
  • 南區：香港仔海傍道3號逸港居地下
  • 灣仔：灣仔柯布連道2號地下
  • 九龍城：紅磡庇利街42號九龍城政府合署低層地下
  • 觀塘：觀塘觀塘道398號Eastcore地下
  • 深水埗：深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署地下
  • 黃大仙：黃大仙龍翔道138號龍翔辦公大樓2樓201室
  • 油尖旺：旺角聯運街30號旺角政府合署地下
  • 離島 — 長洲：長洲新興街22號地下
  • 離島 — 梅窩：大嶼山梅窩銀鑛灣路2號梅窩政府合署地下
  • 離島 —東涌：大嶼山東涌美東街6號東涌郵政局大廈1樓
  • 葵青：葵涌興芳路166-174號葵興政府合署2樓
  • 北區：粉嶺壁峰道3號北區政府合署地下
  • 西貢：將軍澳坑口培成路38 號西貢將軍澳政府綜合大樓地下
  • 沙田：沙田上禾輋路1號沙田政府合署地下
  • 大埔：大埔汀角路1號大埔政府合署地下
  • 荃灣：荃灣青山公路(荃灣段)174-208號荃灣多層停車場大廈1樓
  • 屯門：屯門屯喜路1號屯門政府合署2樓
  • 元朗：元朗青山公路(元朗段)269號元朗民政事務處大廈地下
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