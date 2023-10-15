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2023-10-15 16:59:47

區議會選舉2023｜民主黨公布6人參選名單　羅健熙：相信均符合愛國愛港原則

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新一屆區議會選舉將於12月10日舉行。(資料圖片／蘇文傑攝)

新一屆區議會選舉將於12月10日舉行。(資料圖片／蘇文傑攝)

改制後的新一屆區議會選舉提名期周二(17日)展開，民主黨今日(15日)公布最終派出6人參選，包括主席羅健熙和副主席伍凱欣。羅健熙稱，過去一周已向選管會申請選民登記冊摘錄，包括全名、地址等資料，將去信有關「三會」成員爭取提名，詳述參選人的地區經驗和信念。

羅健熙拒評「入閘」機會

民主黨派出的6人包括羅健熙、伍凱欣、現任油尖旺區議會副主席朱子洛、前觀塘區議員葉梓傑、前南區區議員黎熙琳和潘秉康，他們將分別出戰南區、中西區、油尖旺區、觀塘區和東區，其中潘秉康由以往的南區華貴選區轉戰東區康灣選區。羅健熙不評估「入閘」機會，但相信6人符合愛國愛港原則，強調暫時只專注做好第一步，對「Plan B」未有任何計劃。

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陳勇：取「三會」提名要有誠意

民協今日召開執委會後，亦通過派出總幹事郭偉誠及現任屯門區議員周啟廉，分別參選深水埗東選區和屯門西選區，他們將會透過民政事務總署逐一向「三會」成員爭取提名，主席廖成利坦言參選人需要「過五關」，形容「選舉艱難重重」，但有信心兩人能通過資格審查。

對於民主派爭取「三會」成員提名一事，民建聯副主席陳勇認為，參選人的誠意非常關鍵，不能在「三會」成員答應提名後才拜候，又以男士求婚比喻，「求婚時(唔可能)肯定女仔願意嫁先買花。」經民聯主席盧偉國亦未有正面回應「三會」成員會否提名予民主派，僅稱市民應支持愛國愛港的人士。

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