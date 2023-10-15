區議會選舉2023｜民主黨公布6人參選名單　羅健熙：相信均符合愛國愛港原則

改制後的新一屆區議會選舉提名期周二(17日)展開，民主黨今日(15日)公布最終派出6人參選，包括主席羅健熙和副主席伍凱欣。羅健熙稱，過去一周已向選管會申請選民登記冊摘錄，包括全名、地址等資料，將去信有關「三會」成員爭取提名，詳述參選人的地區經驗和信念。

羅健熙拒評「入閘」機會

民主黨派出的6人包括羅健熙、伍凱欣、現任油尖旺區議會副主席朱子洛、前觀塘區議員葉梓傑、前南區區議員黎熙琳和潘秉康，他們將分別出戰南區、中西區、油尖旺區、觀塘區和東區，其中潘秉康由以往的南區華貴選區轉戰東區康灣選區。羅健熙不評估「入閘」機會，但相信6人符合愛國愛港原則，強調暫時只專注做好第一步，對「Plan B」未有任何計劃。