區議會選舉2023｜民主黨通過8人可代表參選　李慧琼：能否取到提名要靠自己

【21:03更新】民主黨今晚(20日)召開中央委員會會議，討論及推薦有意參與區議會選舉人士，黨主席羅健熙會後表示，中委會通過8人可代表民主黨報名參選，部分為現任或前任區議員，但強調目前變數很多，包括獲推薦人士仍有權不報名、其他黨員仍然可以透過「1+9」方式參選，詳細名單容後公布。
另外，羅健熙又稱，將要求民政處提供「三會」代表的聯絡資料，因網上現時只載有成員名單。他認為，若透過民政事務處以書信形式向「三會」成員轉達訊息，擔心未能送達。
羅健熙曾透露有意出選
羅健熙早前指自己有意出選，而黨內約有10人同樣有意參選，據了解包括副主席伍凱欣、油尖旺區議會副主席朱子洛等，惟難以評估入閘及取得提名的機會，強調民主黨是愛國愛港。
李慧琼：「三會」提名時首要考慮是愛國者
對於參選需取得建制派為主的「三會」成員，即分區、防火和滅罪委員會提名，全國人大常委、民建聯主席李慧琼今日下午說能否得到提名要靠自己，她指相信「三會」成員提名的首要考慮是對方必須是愛國者，如果大家都是愛國者的前提下，便要看過去的工作能力、承擔、將來的工作抱負等。李慧琼又指不難在網上找到「三會」委員資料，亦可以透過民政處傳信給委員，相信有意參選人士若希望接觸市民及提名人，一定有辦法。另外，李慧琼又說民建聯下周會公布新領導層，將由他們決定區議會選舉策略，不猜測屆時的投票率，呼籲市民踴躍投票。