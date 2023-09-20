區議會選舉2023｜民主黨通過8人可代表參選　李慧琼：能否取到提名要靠自己

羅健熙表示，民主黨中委會已通過8人可代表民主黨參選區議會。(資料圖片／林俊源攝)

【21:03更新】民主黨今晚(20日)召開中央委員會會議，討論及推薦有意參與區議會選舉人士，黨主席羅健熙會後表示，中委會通過8人可代表民主黨報名參選，部分為現任或前任區議員，但強調目前變數很多，包括獲推薦人士仍有權不報名、其他黨員仍然可以透過「1+9」方式參選，詳細名單容後公布。

另外，羅健熙又稱，將要求民政處提供「三會」代表的聯絡資料，因網上現時只載有成員名單。他認為，若透過民政事務處以書信形式向「三會」成員轉達訊息，擔心未能送達。

羅健熙曾透露有意出選

羅健熙早前指自己有意出選，而黨內約有10人同樣有意參選，據了解包括副主席伍凱欣、油尖旺區議會副主席朱子洛等，惟難以評估入閘及取得提名的機會，強調民主黨是愛國愛港。