區議會選舉2023｜民建聯成大贏家　稱在中產區有票數增長

區議會選舉結束，民建聯共取得109席，成為大贏家。民建聯副主席陳恒鑌在電台節目指，結果符合預期，亦很開心民建聯在不少中產區有票數增長，可見民建聯是跨階層政黨。 不過，民建聯在今次區議會選舉較2021年立法會選舉少了約20萬票，陳恒鑌回應兩個選舉不能相提並論，部分選民在立法會投票，但在區議會未必投票，亦有部分人可能外遊，民建聯會作檢討。

自由黨宋芝齡落敗 至於自由黨共派出7人出戰直選及間選，有5人當選，但在灣仔區派出的藝人宋芝齡就落敗。自由黨主席邵家輝在電台節目指，重新劃區的灣仔選區，等於13區變1區。而宋芝齡「落區」時間不是很長，部署方面要進步，希望下次繼續努力，令市民知道她除了是藝人，也是勤力並有能力處理地區事務。

新民黨指無太多時間開拓公屋選區 而新民黨在地區直選派出17人參選，其中5人當選；在地區委員會界別則派出12人參選，10人當選，合共取得15席。新民黨中央委員會執行委員陳家珮表示，新選舉制度下選區劃大了，由公布劃區至選舉不夠半年，新民黨以往主要經營中產選區，候選人沒有太多時間開拓公屋選區，相對其他對手則已在社區服務多年。 對於有分析指中產區投票率跌幅比較大，陳家珮說中產市民或有更好的辦法解決問題，不會時常找區議員。她亦聽聞有選民覺得，既然候選人也是愛國者，誰當選也「無所謂」， 或導致中高產選區投票率跌幅較大。