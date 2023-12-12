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2023-12-12 10:58:44

區議會選舉2023｜民建聯成大贏家　稱在中產區有票數增長

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區議會選舉2023｜民建聯成大贏家　稱在中產區有票數增長(蘇文傑攝)

區議會選舉2023｜民建聯成大贏家　稱在中產區有票數增長(蘇文傑攝)

區議會選舉結束，民建聯共取得109席，成為大贏家。民建聯副主席陳恒鑌在電台節目指，結果符合預期，亦很開心民建聯在不少中產區有票數增長，可見民建聯是跨階層政黨。

不過，民建聯在今次區議會選舉較2021年立法會選舉少了約20萬票，陳恒鑌回應兩個選舉不能相提並論，部分選民在立法會投票，但在區議會未必投票，亦有部分人可能外遊，民建聯會作檢討。

區議會選舉2023｜宋芝齡落淚指只是暫時未能勝出　未來爭取將「空中票」變實體票(鍾式明攝) 區議會選舉2023｜宋芝齡落淚指只是暫時未能勝出　未來爭取將「空中票」變實體票(鍾式明攝) 區議會選舉2023｜宋芝齡落淚指只是暫時未能勝出　未來爭取將「空中票」變實體票(鍾式明攝) 區議會選舉2023｜宋芝齡落淚指只是暫時未能勝出　未來爭取將「空中票」變實體票(鍾式明攝) 區議會選舉2023｜宋芝齡落淚指只是暫時未能勝出　未來爭取將「空中票」變實體票(鍾式明攝) 區議會選舉2023｜宋芝齡落淚指只是暫時未能勝出　未來爭取將「空中票」變實體票(鍾式明攝) 區議會選舉2023｜宋芝齡落淚指只是暫時未能勝出　未來爭取將「空中票」變實體票(鍾式明攝) 區議會選舉2023｜宋芝齡落淚指只是暫時未能勝出　未來爭取將「空中票」變實體票(鍾式明攝) 區議會選舉2023｜宋芝齡落淚指只是暫時未能勝出　未來爭取將「空中票」變實體票(鍾式明攝) 區議會選舉2023｜宋芝齡落淚指只是暫時未能勝出　未來爭取將「空中票」變實體票(鍾式明攝)

自由黨宋芝齡落敗

至於自由黨共派出7人出戰直選及間選，有5人當選，但在灣仔區派出的藝人宋芝齡就落敗。自由黨主席邵家輝在電台節目指，重新劃區的灣仔選區，等於13區變1區。而宋芝齡「落區」時間不是很長，部署方面要進步，希望下次繼續努力，令市民知道她除了是藝人，也是勤力並有能力處理地區事務。

新民黨指無太多時間開拓公屋選區

而新民黨在地區直選派出17人參選，其中5人當選；在地區委員會界別則派出12人參選，10人當選，合共取得15席。新民黨中央委員會執行委員陳家珮表示，新選舉制度下選區劃大了，由公布劃區至選舉不夠半年，新民黨以往主要經營中產選區，候選人沒有太多時間開拓公屋選區，相對其他對手則已在社區服務多年。

對於有分析指中產區投票率跌幅比較大，陳家珮說中產市民或有更好的辦法解決問題，不會時常找區議員。她亦聽聞有選民覺得，既然候選人也是愛國者，誰當選也「無所謂」， 或導致中高產選區投票率跌幅較大。

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方國珊不排除與其他政治組織合作

小型政治組織方面，專業動力召集人方國珊當選西貢及坑口區直選。她表示今次選舉與以往有頗大分別，選區已近乎立法會層面。以她當選的西貢及坑口選區為例，覆蓋將軍澳日出康城，伸延至西貢清水灣一帶鄉郊選民，涉及大型屋苑發展議題，亦包括鄉郊渠務問題，選情規劃與以往很大分別。

方國珊計劃先開設流動辦事處及街站提供服務，收集地區居民意見，她希望政府可以支援，例如提供社區會堂供區議員開設流動辦事處。她又指專業動力很希望接受直選洗禮，作為智庫組織，不排除與其他政治組織合作，令地區工作更加紮實。

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2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖）
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