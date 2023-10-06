區議會選舉2023｜民建聯會在44個直選選區各派1人出選 立會議員不參選

區議會選舉12月舉行，民建聯則剛換屆，新任主席陳克勤接受傳媒訪問時稱，民建聯會在44個直選選區各派1人出選，希望取得最多的議席，令民建聯的議員辦事處做到必有一間在附近，而民建聯立法會議員則不會參選，會做好立法會工作。民建聯在立法會擁有19席，作為「第一大黨」要如何鞏固地位，陳克勤稱在議會一直和其他政黨關係良好，從來沒說誰要做「大哥」，或是要跟隨誰前行。

陳克勤：若有心服務社區 不難取得提名 今屆區議會選舉新設地區委員會界別選舉，即「三會」互選，陳克勤表示選舉方式與立法會選委會界別選舉類似，會讓4位民建聯選委界議員向有意出選地委會的人士傳授經驗。對於有民主派表示未能取得提名，陳克勤指從來沒有人將提名「送給他」，自己作為黨主席亦不會協助取得提名，認為不能假手於人，並指「三會」成員多年服務社區，反問如果有心服務，取得幾張提名有何困難？至於今次區議會選舉亦重設委任制，陳克勤指正在整理推薦名單，是否民建聯會員不是重要因素。他表示民建聯有推薦機制，會挑選早前政治人才培訓課程的學員。

認為黨主席和行會成員角色無矛盾 上任民建聯主席李慧琼在當選後辭任行會成員，曾指不希望予外界觀感民建聯是代表政府，本身亦是行會成員的陳克勤則認為兩個角色無衝突。他解釋現在大家理念一致、動作一致，很少機會是民建聯完全反對或不同意政府政策。他認為可以將一些市民或中小企的聲音帶入行政會議，不會認為身兼行會成員和民建聯主席會有矛盾。陳克勤稱，仍會跟隨行會投票，若有違民建聯立場的，會向黨團申請豁免出席會議。

李慧琼卸任民建聯主席