區議會選舉2023｜民建聯派過百人參選　陳克勤：部分選區有難度

改制後的新一屆區議會選舉提名期周二(17日)展開，多個政黨或組織陸續公布參選安排。民建聯表示，將會派出過百人參與全數44個地區直選選區和間選席位，其中有95%擁有大專學歷、三成年齡35歲以下，參選人當中更有四分之一屬首次參選。

民建聯明日公布參選名單

民建聯主席陳克勤今日(15日)承認，部分地區的選舉工程有很大難度，該黨將會成立專案小組協助，包括為候選人訂定選舉方案、由星級政治人物落區輔選等，同時會加強有關候選人演說能力、政策倡議等培訓。民建聯明日(16日)將舉行特別執委會，通過和公布今屆選舉的參選名單。