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2023-10-15 16:40:53

區議會選舉2023｜民建聯派過百人參選　陳克勤：部分選區有難度

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陳克勤承認部分區議會選區的選舉工程有困難。(資料圖片／蘇文傑攝)

陳克勤承認部分區議會選區的選舉工程有困難。(資料圖片／蘇文傑攝)

改制後的新一屆區議會選舉提名期周二(17日)展開，多個政黨或組織陸續公布參選安排。民建聯表示，將會派出過百人參與全數44個地區直選選區和間選席位，其中有95%擁有大專學歷、三成年齡35歲以下，參選人當中更有四分之一屬首次參選。

民建聯明日公布參選名單

民建聯主席陳克勤今日(15日)承認，部分地區的選舉工程有很大難度，該黨將會成立專案小組協助，包括為候選人訂定選舉方案、由星級政治人物落區輔選等，同時會加強有關候選人演說能力、政策倡議等培訓。民建聯明日(16日)將舉行特別執委會，通過和公布今屆選舉的參選名單。

李超宇在4年前的區議會選舉不敵對手關家倫。(資料圖片／林俊源攝)

李超宇在4年前的區議會選舉不敵對手關家倫。(資料圖片／林俊源攝)

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經民聯李超宇再戰區議會

經民聯九龍中支部副主席李超宇今日亦在港鐵黃埔站外，宣布將出選九龍城區議會的九龍城南直選議席，獲立法會議員梁美芬、陸瀚民和盧偉國等現身支持。本身是經民聯主席的盧偉國表示，該黨除李超宇還會有數名成員參加直選，名單稍後公布。李超宇在2019年區議會選舉亦曾參選黃埔東選區，最終以1,221票之差不敵民主派關家倫。

另外，建制團體東九龍居民委員會將派出成員莫嘉傑和楊諾軒參選，分別出戰黃大仙區議會的黃大仙東和黃大仙西選區。兩人在2019年區議會選舉均曾參選，今日造勢大會獲立法會議員楊永杰和黎棟國現身支持。

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