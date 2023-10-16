區議會選舉2023｜民建聯派122人參與直選及間選　比上屆少30% (附參選名單)

區議會選舉今年12月10日舉行，民建聯今日(16日)宣布派出122人參選，分別有44人和78人出戰直選和間選，大約25%是首次參選。民建聯在2019年區議會選舉時派出179人出選，主席陳克勤指考慮時沒有與上屆數字比較，而是千挑萬選找最合適的精英出選。
正擬定建議委任議員名單
民建聯直選參選人中平均37.9歲，最年輕是27歲的劉天正，97%擁有大專學歷。至於間選參選人平均40.9歲，最年輕是27歲的陳凱榮，92%擁有大專學歷。另外民建聯正擬定建議委任名單，不論是否民建聯成員都會向政府推薦。
民建聯在全數44個直選選區均派人出選，陳克勤指沒有和其他政黨協調，其他建制政黨派多少人出選是自己的決定。至於如何評估勝算，民建聯指今次選舉很大挑戰，地方選區擴大了、選舉制度也不同了，沒有說一定贏。而民建聯亦沒有為當選率制定目標，指每次選舉都是全力以赴，如評估某些選區有危機，會找政治明星幫忙拉票。
至於取提名票方面，陳克勤強調取提名是參選人責任，需展示誠意，不能假手於人，即使作為民建聯領導層也不會幫忙取提名。
民建聯參與地方選區選舉參選名單
|行政區
|選區
|參選人
|中西區
|中區
|施永泰
|中西區
|西區
|劉天正
|灣仔區
|灣仔
|穆家駿
|東區
|太北
|丁江浩
|東區
|康灣
|李清霞
|東區
|柴灣
|植潔鈴
|南區
|南區東南
|林浩瑋
|南區
|南區西北
|張偉楠
|油尖旺區
|油尖旺南
|葉傲冬
|油尖旺區
|油尖旺北
|李家軒
|深水埗區
|深水埗西
|何坤洲
|深水埗區
|深水埗東
|林偉文
|九龍城區
|九龍城北
|關浩洋
|九龍城區
|九龍城南
|吳寶強
|黃大仙區
|黃大仙西
|潘卓斌
|黃大仙區
|黃大仙東
|越毅強
|觀塘區
|觀塘東南
|陳嘉文
|觀塘區
|觀塘中
|柯創盛
|觀塘區
|觀塘北
|張培剛
|觀塘區
|觀塘西
|譚肇卓
|荃灣區
|荃灣西北
|黃啟進
|荃灣區
|荃灣東南
|伍俊瑜
|屯門區
|屯門東
|葉文斌
|屯門區
|屯門西
|鍾健峰
|屯門區
|屯門北
|賴嘉汶
|元朗區
|元朗市中心
|李啟立
|元朗區
|元朗鄉郊
|徐君紹
|元朗區
|天水圍南及屏夏
|蘇淵
|元朗區
|天水圍北
|賴玥均
|北區
|蝴蝶山
|姚銘
|北區
|紅花嶺
|高維基
|大埔區
|大埔南
|黃碧嬌
|大埔區
|大埔北
|胡綽謙
|西貢區
|西貢及坑口
|邱浩麟
|西貢區
|將軍澳南
|施彬彬
|西貢區
|將軍澳北
|温啟明
|沙田區
|沙田西
|陳壇丹
|沙田區
|沙田東
|朱煥釗
|沙田區
|沙田南
|祝慶台
|沙田區
|沙田北
|蔡惠誠
|葵青區
|青衣
|盧婉婷
|葵青區
|葵涌東
|郭芙蓉
|葵青區
|葵涌西
|黃俊揚
|離島區
|離島
|葉培基
民建聯參與地區委員會界別選舉參選名單
- 中西區：楊開永、楊學明、張嘉恩
- 東區：王志鍾、劉堅、劉淑燕、陳凱榮、林永晟、洪志傑、郭詠健
- 南區：劉毅、黃才立、蕭煒忠
- 油尖旺區：劉柏祺、楊鎮華、蔡少峰、潘景和
- 深水埗區：吳婉秋、張德偉、陳龍傑
- 九龍城區：吳奮金、陳治華、邵天虹
- 黃大仙區：袁國強、黃國恩、黎榮浩
- 觀塘區：馮韻斯、張姚彬、陳俊傑、歐陽均諾、曾榮輝
- 荃灣區：劉松剛、陳沛鏗、陳振中、周森明、曾大
- 屯門區：葉俊遠、陳暹恆、程志紅、曾憲康、蔡承憲
- 元朗區：馬淑燕、司徒駿軒、湯德駿、林偉明、梁業鵬、譚煒霖
- 北區：劉鎮海、吳耀祖、胡景鵬、柯倩儀、侯漢碩、曾興隆、潘孝汶
- 大埔區：葉俊傑、李文傑、羅志平、黃偉憧、梅少峰
- 西貢區：李家良、陳崇文、周家樂、靳彤彤、劉麗嬋
- 沙田區：楊英瀚、吳啟泰、龔美姿、莫熹雯
- 葵青區：鄧麗玲、伍志華、伍景華、吳任豐、林映惠、袁潤洪、黃紹焜、黃淑雯
- 離島區：劉舜婷、郭慧文