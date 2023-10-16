區議會選舉2023｜民建聯派122人參與直選及間選　比上屆少30% (附參選名單)

區議會選舉2023｜民建聯派122人參與直選及間選，比上屆少30%。(陳芷晴攝)

區議會選舉今年12月10日舉行，民建聯今日(16日)宣布派出122人參選，分別有44人和78人出戰直選和間選，大約25%是首次參選。民建聯在2019年區議會選舉時派出179人出選，主席陳克勤指考慮時沒有與上屆數字比較，而是千挑萬選找最合適的精英出選。

區議會選舉2023｜民建聯派122人參與直選及間選，比上屆少30%。(陳芷晴攝)

正擬定建議委任議員名單

民建聯直選參選人中平均37.9歲，最年輕是27歲的劉天正，97%擁有大專學歷。至於間選參選人平均40.9歲，最年輕是27歲的陳凱榮，92%擁有大專學歷。另外民建聯正擬定建議委任名單，不論是否民建聯成員都會向政府推薦。

民建聯在全數44個直選選區均派人出選，陳克勤指沒有和其他政黨協調，其他建制政黨派多少人出選是自己的決定。至於如何評估勝算，民建聯指今次選舉很大挑戰，地方選區擴大了、選舉制度也不同了，沒有說一定贏。而民建聯亦沒有為當選率制定目標，指每次選舉都是全力以赴，如評估某些選區有危機，會找政治明星幫忙拉票。

至於取提名票方面，陳克勤強調取提名是參選人責任，需展示誠意，不能假手於人，即使作為民建聯領導層也不會幫忙取提名。