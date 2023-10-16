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2023-10-16 17:25:00

區議會選舉2023｜民建聯派122人參與直選及間選　比上屆少30% (附參選名單)

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區議會選舉2023｜民建聯派122人參與直選及間選，比上屆少30%。(陳芷晴攝)

區議會選舉2023｜民建聯派122人參與直選及間選，比上屆少30%。(陳芷晴攝)

區議會選舉今年12月10日舉行，民建聯今日(16日)宣布派出122人參選，分別有44人和78人出戰直選和間選，大約25%是首次參選。民建聯在2019年區議會選舉時派出179人出選，主席陳克勤指考慮時沒有與上屆數字比較，而是千挑萬選找最合適的精英出選。

區議會選舉2023｜民建聯派122人參與直選及間選，比上屆少30%。(陳芷晴攝)

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正擬定建議委任議員名單

民建聯直選參選人中平均37.9歲，最年輕是27歲的劉天正，97%擁有大專學歷。至於間選參選人平均40.9歲，最年輕是27歲的陳凱榮，92%擁有大專學歷。另外民建聯正擬定建議委任名單，不論是否民建聯成員都會向政府推薦。

民建聯在全數44個直選選區均派人出選，陳克勤指沒有和其他政黨協調，其他建制政黨派多少人出選是自己的決定。至於如何評估勝算，民建聯指今次選舉很大挑戰，地方選區擴大了、選舉制度也不同了，沒有說一定贏。而民建聯亦沒有為當選率制定目標，指每次選舉都是全力以赴，如評估某些選區有危機，會找政治明星幫忙拉票。

至於取提名票方面，陳克勤強調取提名是參選人責任，需展示誠意，不能假手於人，即使作為民建聯領導層也不會幫忙取提名。

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民建聯參與地方選區選舉參選名單

行政區 選區 參選人
中西區 中區 施永泰
中西區 西區 劉天正
灣仔區 灣仔 穆家駿
東區 太北 丁江浩
東區 康灣 李清霞
東區 柴灣 植潔鈴
南區 南區東南 林浩瑋
南區 南區西北 張偉楠
油尖旺區 油尖旺南 葉傲冬
油尖旺區 油尖旺北 李家軒
深水埗區 深水埗西 何坤洲
深水埗區 深水埗東 林偉文
九龍城區 九龍城北 關浩洋
九龍城區 九龍城南 吳寶強
黃大仙區 黃大仙西 潘卓斌
黃大仙區 黃大仙東 越毅強
觀塘區 觀塘東南 陳嘉文
觀塘區 觀塘中 柯創盛
觀塘區 觀塘北 張培剛
觀塘區 觀塘西 譚肇卓
荃灣區 荃灣西北 黃啟進
荃灣區 荃灣東南 伍俊瑜
屯門區 屯門東 葉文斌
屯門區 屯門西 鍾健峰
屯門區 屯門北 賴嘉汶
元朗區 元朗市中心 李啟立
元朗區 元朗鄉郊 徐君紹
元朗區 天水圍南及屏夏 蘇淵
元朗區 天水圍北 賴玥均
北區 蝴蝶山 姚銘
北區 紅花嶺 高維基
大埔區 大埔南 黃碧嬌
大埔區 大埔北 胡綽謙
西貢區 西貢及坑口 邱浩麟
西貢區 將軍澳南 施彬彬
西貢區 將軍澳北 温啟明
沙田區 沙田西 陳壇丹
沙田區 沙田東 朱煥釗
沙田區 沙田南 祝慶台
沙田區 沙田北 蔡惠誠
葵青區 青衣 盧婉婷
葵青區 葵涌東 郭芙蓉
葵青區 葵涌西 黃俊揚
離島區 離島 葉培基

民建聯參與地區委員會界別選舉參選名單

  • 中西區：楊開永、楊學明、張嘉恩
  • 東區：王志鍾、劉堅、劉淑燕、陳凱榮、林永晟、洪志傑、郭詠健
  • 南區：劉毅、黃才立、蕭煒忠
  • 油尖旺區：劉柏祺、楊鎮華、蔡少峰、潘景和
  • 深水埗區：吳婉秋、張德偉、陳龍傑
  • 九龍城區：吳奮金、陳治華、邵天虹
  • 黃大仙區：袁國強、黃國恩、黎榮浩
  • 觀塘區：馮韻斯、張姚彬、陳俊傑、歐陽均諾、曾榮輝
  • 荃灣區：劉松剛、陳沛鏗、陳振中、周森明、曾大
  • 屯門區：葉俊遠、陳暹恆、程志紅、曾憲康、蔡承憲
  • 元朗區：馬淑燕、司徒駿軒、湯德駿、林偉明、梁業鵬、譚煒霖
  • 北區：劉鎮海、吳耀祖、胡景鵬、柯倩儀、侯漢碩、曾興隆、潘孝汶
  • 大埔區：葉俊傑、李文傑、羅志平、黃偉憧、梅少峰
  • 西貢區：李家良、陳崇文、周家樂、靳彤彤、劉麗嬋
  • 沙田區：楊英瀚、吳啟泰、龔美姿、莫熹雯
  • 葵青區：鄧麗玲、伍志華、伍景華、吳任豐、林映惠、袁潤洪、黃紹焜、黃淑雯
  • 離島區：劉舜婷、郭慧文
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