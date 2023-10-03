區議會選舉2023｜湯家驊：政府不向參選人提供提名人聯絡方法　或受司法覆核挑戰

湯家驊表示，政府若不向區議會選舉參選人提供提名人聯絡方法，或受司法覆核挑戰。(資料圖片／蘇文傑攝)

區議會選舉提名期本月17日展開，有民主派人士指難以聯絡「三會」成員，即分區、防火及滅罪委員會取得提名票。行政會議成員兼資深大律師湯家驊今日(3日)在電台節目表示，根據人權法案條例，須尊重每個人的參選權，如果有程序不便或妨礙任何人參選，就有機會受到司法覆核挑戰。湯家驊指未必所有人都認識「三會」成員，如果未能提供聯絡渠道是說不過去，情況不理想，建議選舉管理委員會和民政事務總署，可在參選人要求下，提供「三會」成員的聯絡方法，而未必需要公開聯絡資料。

對於民政及青年事務局局長麥美娟曾說，公開「三會」成員資料或涉私隱問題，湯家驊說有意參選的人接觸政府部門，而政府部門交出資料符合私隱條例可豁免的範圍，不算是公開私隱，認為政府最低限度應要提供一種聯絡方式。