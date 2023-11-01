區議會選舉2023｜田北辰促檢討提名方式　曾國衞稱行之有效毋須修訂

區議會選舉提名期已經截止，由立法會議員田北辰牽頭的實政圓桌，原本有意派5人出選，只有1人獲足夠提名票可參選。田北辰今日在立法會大會上表示，有「三會」成員原本承諾提名，但在知會當區分區委員會主席後撤回承諾，原因不明，他認為「三會」主席應保持中立。田北辰又反問「老實講，所有選舉如果連提名人見面會，政府都唔搞，何來選舉？」。

田北辰：絕對稱得上為愛國者

田北辰會後見傳媒表示，自己曾為三屆港區全國人大代表、現任立法會議員，絕對稱得上為愛國者，認為今次是有人希望減少競爭而不給予提名票，直言長遠來說不利區議會發展。被問到未來會否提出議員議案建議修例，田北辰表示既然政府選擇不做改變，自己亦無謂自討苦吃，反問議案屆時是否只有他一人支持。田北辰又指難料下屆區議會會否重演今日的困窘，形容政治一日都太長，又重申自己從來都是為國家及香港進步，認為唯一未完善的是提名方式。