區議會選舉2023｜田北辰促檢討提名方式　曾國衞稱行之有效毋須修訂

區議會選舉提名期已經截止，由立法會議員田北辰牽頭的實政圓桌，原本有意派5人出選，只有1人獲足夠提名票可參選。田北辰今日在立法會大會上表示，有「三會」成員原本承諾提名，但在知會當區分區委員會主席後撤回承諾，原因不明，他認為「三會」主席應保持中立。田北辰又反問「老實講，所有選舉如果連提名人見面會，政府都唔搞，何來選舉？」。
田北辰：絕對稱得上為愛國者
田北辰會後見傳媒表示，自己曾為三屆港區全國人大代表、現任立法會議員，絕對稱得上為愛國者，認為今次是有人希望減少競爭而不給予提名票，直言長遠來說不利區議會發展。被問到未來會否提出議員議案建議修例，田北辰表示既然政府選擇不做改變，自己亦無謂自討苦吃，反問議案屆時是否只有他一人支持。田北辰又指難料下屆區議會會否重演今日的困窘，形容政治一日都太長，又重申自己從來都是為國家及香港進步，認為唯一未完善的是提名方式。
當局舉辦「區選Halloween」
政制及內地事務局局長曾國衞回應說，目前已有合理及足夠渠道讓參選人爭取提名，包括政黨可取得「三會」人士名冊，非政黨人士可由民政處協助聯絡「三會」成員，認為是行之有效的方式，暫時無打算作修訂。
曾國衞說政府會加強市民對新選舉制度及新選區的認識，鼓勵他們踴躍投票，包括舉辦「區選夜繽紛」、「區選Halloween」等宣傳活動，亦會邀請社區知名人士拍宣傳片，本月底至下月初會舉辦選舉論壇。至於在內地方面，曾國衞表示當局已聯絡內地的各個辦事處，透過「小紅書」等發放區議會選舉資訊，認為成效不錯。