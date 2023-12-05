區議會選舉2023｜男子涉轉載煽惑不投票貼文　廉署通緝文章作者黃世澤

廉政公署今日(5日)早上落案起訴一名男子，控告他涉在2023年區議會選舉期間，於其個人網上社交媒體專頁轉載一則煽惑他人杯葛區議會選舉的貼文。廉署並獲裁判官簽發手令，通緝該貼文的原作者黃世澤，他目前已離開香港。

轉載貼文程式員被控一罪 下午提堂

38歲電腦程式員文榮鋒被控一項罪名，即在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《選舉條例》)第27A(1)(a)條，他下午將被帶往粉嶺裁判法院答辯。他涉在10月31日在其個人網上社交媒體專頁上展示一則煽惑他人在該選舉中不投票的貼文。