區議會選舉2023｜社交平台煽惑他人投無效票 廉署起訴51歲女文員

廉政公署今日(12月11日)早上落案起訴一名女子，控告她涉嫌在區議會選舉期間，在一個社交平台專頁展示貼文，煽惑他人在區議會選舉中投無效票。

廉政公署今日(12月11日)早上落案起訴一名女子，控告她涉嫌在區議會選舉期間，在一個社交平台專頁展示貼文，煽惑他人在區議會選舉中投無效票。楊詩頴(51歲)，報稱文員，被控一項罪名，即在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人投無效票的非法行為，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《選舉條例》)第27A(1)(b)條，今早被帶往東區裁判法院答辯。

廉署通緝前區議員李文浩

楊詩頴涉嫌在選舉期間，於一個網上社交平台專頁轉載一則貼文，煽惑他人致使選票被視為無效。廉署調查發現楊轉載的貼文，原本由已被取消資格的前區議員李文浩在選舉期間於其個人社交媒體專頁發布，該貼文呼籲他人杯葛區議會選舉；楊詩頴並涉嫌在貼文加上文字說明，煽惑他人在票上填寫姓名及身份證號碼，令選票無效。因李文浩已離港，廉署已向法院申請手令，並獲裁判官簽發手令通緝他。