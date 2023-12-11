區議會選舉2023｜票王姚銘票后盧婉婷同屬民建聯　4人得票少於要求被沒收保證金

區議會選舉結束，建制派最大黨民建聯成最大贏家，派出122人參選地區直選及地區委員會界別，共取得109席，成功率近90%。而今次選舉的「票王」姚銘及「票后」盧婉婷亦屬民建聯，各奪逾2萬票。反觀今次選舉有4名候選人，因票數不足被沒收保證金。

「票后」盧婉婷

青衣選區的盧婉婷以22,775票當選，是今次選舉中奪得最多票數的候選人，票數亦遠高於同區另一名當選人彭熠銘的7,591票。盧婉婷從事地區及議會工作約10年，2015年首次出戰區議會選舉便擊敗時任區議員林立志，連任至今並是現任葵青區議會主席。盧婉婷向傳媒表示，勝利不只是在於個人，而是依靠實幹的團隊和地區「樁腳」支持，指團隊長期服務社區，在街站接觸市民時，市民都很渴望地區有事時可以找區議員幫忙，協助他們解決問題。 她又指日後要與間選和委任的區議員做好協調角色和分工，令服務更到位。