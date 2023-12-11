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2023-12-11 13:17:54

區議會選舉2023｜票王姚銘票后盧婉婷同屬民建聯　5人得票少於要求被沒收保證金

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區議會選舉2023｜票王票后姚銘盧婉婷同屬民建聯　5人得票少於要求被沒收保證金

區議會選舉2023｜票王票后姚銘盧婉婷同屬民建聯　5人得票少於要求被沒收保證金

區議會選舉結束，建制派最大黨民建聯成最大贏家，派出122人參選地區直選及地區委員會界別，共取得109席，成功率近90%。而今次選舉的「票王」姚銘及「票后」盧婉婷亦屬民建聯，各奪逾2萬票。反觀今次選舉有5名候選人，因票數不足被沒收保證金。

「票后」盧婉婷

青衣選區的盧婉婷以22,775票當選，是今次選舉中奪得最多票數的候選人，票數亦遠高於同區另一名當選人彭熠銘的7,591票。盧婉婷從事地區及議會工作約10年，2015年首次出戰區議會選舉便擊敗時任區議員林立志，連任至今並是現任葵青區議會主席。盧婉婷向傳媒表示，勝利不只是在於個人，而是依靠實幹的團隊和地區「樁腳」支持，指團隊長期服務社區，在街站接觸市民時，市民都很渴望地區有事時可以找區議員幫忙，協助他們解決問題。 她又指日後要與間選和委任的區議員做好協調角色和分工，令服務更到位。

「票王」姚銘

至於蝴蝶山選區的姚銘以20,053票當選，成為「票王」，票數遠高於同區另一名當選人宋冰冰的3,820票。現時任職公共關係總監的姚銘曾提及，在19歲便決定於其成長地粉嶺投入社區工作，2007年首度參與北區區議會選舉，惟最終落敗。直至2012年首次擔任北區區議員，其後成功連任，至2019年區議會選舉輸給民主派。姚銘指選舉結果反映北區居民認同民建聯的工作，進入議會後會理性議政，改善社區。

油尖旺南的非華裔候選人孫逸仙 大埔南的蕭振麟 大埔南的方約拿單 大埔北的紫荊黨唯一候選人吳振輝 西貢及坑口的吳有根

5人被沒收保證金

至於油尖旺南的非華裔候選人孫逸仙(253票)、大埔北的紫荊黨唯一候選人吳振輝(472票)、大埔南的方約拿單(495票)及蕭振麟(624票)，以及西貢及坑口的吳有根(665票)，則因為所得票數少於有關選區有效選票總數的3%，被沒收3,000元保證金。

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