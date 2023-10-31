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2023-10-31 11:10:00

區議會選舉2023｜稱新制度有「選優」作用　李家超：未取得提名應優化自己 (更新)

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李家超說，區議會選舉的參選人「多元多樣」，反映新制度從中選優。(李睿哲攝)

區議會選舉2023｜李家超說，今屆參選人背景「多元多樣」，反映新制度有從中選優作用。(李睿哲攝)

【11:10更新】區議會選舉提名期昨日結束，特首李家超今日(31日)出席行會時指，各區直選及地區委員會界別選舉均會有激烈競爭，不會有自動當選的可能，認為新制度下參選人都要努力爭取提名，有「從中選優」作用對於非建制派難以取得「三會」提名票入閘，行會成員湯家驊亦指直選門檻過高，建議檢討制度是否過於嚴格，李家超表示，新制度是為了選出最優秀的區議員，若今次未能成功，參選人應該優化自己，令下一次讓提名人和選民信服。

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區議會選舉2023｜李家超說，今屆參選人背景「多元多樣」，反映新制度有從中選優作用。(李睿哲攝) 區議會選舉2023｜李家超說，今屆參選人背景「多元多樣」，反映新制度有從中選優作用。(李睿哲攝) 區議會選舉2023｜李家超說，今屆參選人背景「多元多樣」，反映新制度有從中選優作用。(李睿哲攝)

區議會選舉2023｜稱參選人背景多元多樣

李家超指，今次地區直選有171名報名參選人，競爭88個席位，每區平均近4名參選人競爭兩個席位，激烈將會競爭；而地區委員會界別18區有176個席位，228名參選人都要競爭，不存在自動當選的可能，認為提名制度下反映新制度有「從中選優」的作用。

被問到非建制派難以取得提名，李家超指完善選制和地區治理的目的就是「從中選優」，標準定得高是為了選出最合適區議員，有意參選者要說服人對方，其可以符合要求，良好稱職地為地區服務，如果在過程中未能成功，要繼續優化自己，下次提名人信服自己可以稱職服務社區

區議會選舉2023｜下午舉行研討會談完善地區治理

他表示，地區「三會」行使提名權，有責任判斷有意參選的人，是真正「愛國愛港」、有志服務社區的有能之士，確保獲選的區議員是真心真意，並有能力稱職地為社區和市民做好服務。他又指今次參選人背景多元多樣，包括長期紮根社區人士，少數族裔人士，亦有醫生、律師、工程師及社工等不同專業人才，反映出完善後的制度「普及性」和「多元性」，認為新的區議會，將令地區工作更立體，更符合不同市民切身利益。

李家超指，政府和選管會接下來工作會更繁重和緊湊，今日下午3時會舉辦題為「完善地區治理，共創美好社區」的研討會，邀請愛國愛港人士，向市民講解，政府亦會大力展開宣傳，令市民更明白新區議會的重要性和功能，呼籲市民12月10日踴躍投票。

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