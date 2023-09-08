區議會選舉2023｜羅健熙積極考慮參選　指黨內約10人報名參選

區議會選舉今年12月舉行，民主黨籌款晚宴接連因多間食肆臨時拒絕提供場地而告吹，外界關注當中的政治意味，民主黨能否入閘今年區議會選舉。民主黨主席羅健熙接受傳媒專訪，透露積極考慮參選，希望同時鼓勵黨友參選，而目前有約10名黨友已在內部報名參選，報道指據了解包括民主黨副主席伍凱欣、油尖旺區議會副主席朱子洛等。
羅健熙認同有些市民會對選舉沒有感覺，亦不會投票，加上不少支持者已移民，令選情十分困難，民主黨對此沒有辦法，會尊重大家的決定，但亦會盡力說服市民參選仍有價值，仍然希望有班人在制度內做出一些工作，而此亦是對自己及黨內最負責任的決定。羅承認即使當選，實際作用亦有限，唯有盡力做，他認為民主派區議員能將「正常合理聲音」帶入議會，形容遠比其他委任及間選議員「大聲」。
民主黨最多只能提供100萬元支援區選
民主黨原定本月4日舉行的籌款晚宴取消，羅健熙透露黨內財政狀況嚴峻，最多只能提供約100萬元支援區選。而民主黨已經完成所有支部程序，本月20日將召開中委會決定參選的推薦名單，之後就會開始選舉工作。他相信選舉結果是反映最新民情的指標，可得知市民想繼續有人在制度內，或覺得無需要有人在制度內工作。他說不論結果，黨內年底將討論未來去向。
羅健熙強調民主黨愛國愛港
包括羅健熙在內，部分民主黨內有意參選的人士，在2021年政府要求他們宣誓前辭任區議員，他解釋當時辭職只因有不利他們的消息流傳。他強調民主黨愛國愛港，同時堅持八九民運是愛國民主運動，應該平反六四，對《港區國安法》的立場亦不變，仍認為區議會改制屬倒退，若果參選會堅持民主、自由等理念，但承認目前難以評估入閘及取得提名的機會。對於參選需取得建制派為主的「三會」成員，即分區、防火和滅罪委員會提名，對於向他們爭取提名是否屈辱，羅健熙稱要取得建制派提名是現實，只會以政綱和理念爭取提名，不能接受利益交換。