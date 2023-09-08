區議會選舉2023｜羅健熙積極考慮參選　指黨內約10人報名參選

區議會選舉今年12月舉行，民主黨籌款晚宴接連因多間食肆臨時拒絕提供場地而告吹，外界關注當中的政治意味，民主黨能否入閘今年區議會選舉。民主黨主席羅健熙接受傳媒專訪，透露積極考慮參選，希望同時鼓勵黨友參選，而目前有約10名黨友已在內部報名參選，報道指據了解包括民主黨副主席伍凱欣、油尖旺區議會副主席朱子洛等。

羅健熙認同有些市民會對選舉沒有感覺，亦不會投票，加上不少支持者已移民，令選情十分困難，民主黨對此沒有辦法，會尊重大家的決定，但亦會盡力說服市民參選仍有價值，仍然希望有班人在制度內做出一些工作，而此亦是對自己及黨內最負責任的決定。羅承認即使當選，實際作用亦有限，唯有盡力做，他認為民主派區議員能將「正常合理聲音」帶入議會，形容遠比其他委任及間選議員「大聲」。