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2023-10-05 16:08:57

區議會選舉2023｜羅健熙：大家把民主黨想得太複雜　只希望不躺平、不放棄

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區議會選舉2023｜羅健熙：大家把民主黨想得太複雜　只希望不躺平、不放棄

區議會選舉2023｜羅健熙：大家把民主黨想得太複雜　只希望不躺平、不放棄

本月將展開區議會選舉提名期，民主黨上月通過推薦8名黨員參選，黨主席羅健熙今日再在報章撰文，提到雖未正式公布參選名單，但在這兩周已引起不少討論，來自建制派和民主派的疑問、對民主黨此決定的動機等問題，形容有各式各樣的分析和估算，可說是包羅萬有、層出不窮。他指也許大家總認為政治必然牽涉不同計算，但未免把民主黨想得太複雜，重申只是希望服務香港和市民，盡力尋找體制內的空間繼續工作。羅健熙續指，既無把握能否取得「三會」，即分區、防火和滅罪委員會提名，也無把握是否能通過資格審查，亦不能準確判斷市民取態，說甚麼政治計算都是徒然。

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民主黨冀不躺平、不放棄、不背棄基本信念

羅健熙透露部分黨友覺得制度變化大，令區議員「縛手縛腳」，無法一展所長。亦有黨友認為即使限制繁多，在有限空間裏做有限的事，總比完全不做為好，所以民主黨中委會最終決定推薦黨員參選。他表示民主黨仍希望透過實踐，嘗試還有多大空間發揮，不躺平、不放棄、不背棄基本信念，能做多少就是多少。

在政治效能感低下、無力感充斥社會時，羅健熙表示也希望讓市民看到，即使明知這條可能是兩面不討好、無法面面俱圓，而且充滿不確定性的崎嶇道路，民主黨都不會被無力感吞噬，不會停止嘗試尋找香港的出路。他形容在複雜多變的世代中，是對自己信念的交代，不論之後出現甚麼變數，都可以坦然以平常心面對。

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羅健熙倡公開「三會」成員聯絡資料

對於有建制派政黨代表說聯絡「三會」成員沒有難度，羅健熙回應指這是當然，建制派政黨有大量成員獲委任為「三會」成員，聯絡他們比尋常百姓容易得多，但政府的責任，最應該避免只有「圍內」才聯絡到「三會」成員。他提及現在的「三會」政治權力大幅提高，被市民監察是理所當然，連聯絡資料都沒有實在說不過去。

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