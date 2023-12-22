區議會選舉2023｜葉劉指中產投票率低有多因素 「置富花園不少年輕家庭已移民」

區議會選舉結束近兩星期，身兼行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀在社交平台撰文分析投票率時稱，今次中產選民投票率低，主要原因涉及區議會職能、移民，以及投票日翌日列作學校假期，她以薄扶林置富花園為例，有當區醫生反映不少年輕家庭已移民出國。 葉劉指新一屆區議會選舉錄得27.54%投票率，政府雖感滿意，惟中產區投票率較往屆低，舉例愉景灣票站只有17.54%、薄扶林票站22.87%、司徒拔道票站23.95%、寶翠票站25.12%、太古城西票站25.46%，以及太古城東票站25.58%。她認為涉及多方面因素。首先區議會主要職責以諮詢及服務為主，「對經濟條件較為理想、較少需要區議員協助的中產選民而言，較難讓他們產生投票意欲。」

候選人拉票 「年輕人路過都退避三舍」 此外，葉劉淑儀提到移民是另一個重要主因，有居於薄扶林置富花園的醫生選民向她反映，區內不少年輕家庭已移民，遺下長輩獨自留港，令區內選民人數大減。 她助選時亦留意到很多年輕人對街站等競選活動興趣索然，路過時都退避三舍，就算偶有年輕人靠近，大多都以和她影相「打卡」為目標，不等於會投票。亦有候選人指過去兩個月不斷「晨操晚練」式街站讓居民不勝其煩，因此影響了部分人的投票意欲。 投票翌日學校假 一家趁機外遊 她又說，當局把投票日翌日列為學校假期，計及周六和周日共3天假期，不少中產家長趁機帶子女外遊，進一步影響投票率。