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2023-12-11 18:01:41

區議會選舉2023｜葉劉稱新民黨代表輸300多票若非系統故障可能贏　表明在立法會跟進

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區議會選舉2023｜葉劉：候選人差300多票若非系統失誤可能勝出　將於立會跟進(蘇文傑攝)

區議會選舉2023｜葉劉：候選人差300多票若非系統失誤可能勝出　將於立會跟進(蘇文傑攝)

區議會選舉結束，新民黨在地區直選派出17人參選，其中5人當選；在地區委員會界別則派出12人參選，10人當選，合共取得15席。新民黨主席葉劉淑儀表示滿意成績，但電子選民登記冊系統在晚上故障，對新民黨這類依賴游離票及中產票的小政黨帶來很大影響。她舉例指該黨中區候選人郭杰駿只輸300多票，若非出現系統失誤，他很有可能勝出。

葉劉淑儀解釋，傳統大黨可以趁著延長投票時間，到公屋呼籲居民投票。但新民黨這類依賴中產票是無法到私樓「洗樓」，亦不能「嗌咪」。她形容事件屬於不幸運，相信不是政府刻意造成不公平。她指新民黨資源有限，暫時不打算提出選舉呈請，但會在立法會向選管會作出跟進。對於選管會主席陸啟康今早見記者，提到系統故障時一度哽咽，葉劉淑儀相信其原因是知道事件影響嚴重。

區議會選舉2023｜葉劉：候選人差300多票若非系統失誤可能勝出　將於立會跟進(蘇文傑攝) 區議會選舉2023｜葉劉：候選人差300多票若非系統失誤可能勝出　將於立會跟進(蘇文傑攝) 區議會選舉2023｜葉劉：候選人差300多票若非系統失誤可能勝出　將於立會跟進(蘇文傑攝) 區議會選舉2023｜葉劉：候選人差300多票若非系統失誤可能勝出　將於立會跟進(蘇文傑攝)

葉劉指會學習與公屋居民打交道

另外，葉劉淑儀又提到會透過選舉汲取經驗，日後會向其他政黨學習，例如在公屋區開設辦事處，以及學習如何與公屋居民打交道等。在投票率方面，她表示週末有很多港人外遊，加上選民需時適應新選舉制度，認為27%的直選投票率相當不錯，代表建制派的支持者都出來支持新選舉制度，投票率與立法會選舉差不多是難能可貴，但指不能代表中央評價是否滿意投票率。

2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖）
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