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2023-11-12 12:07:26

區議會選舉2023｜蔡若蓮倡學生觀察投票活動　會考慮各種方法鼓勵投票

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蔡若蓮建議，學生可以將區議會選舉視為學習活動。(資料圖片／陳奕釗攝)

蔡若蓮建議，學生可以將區議會選舉視為學習活動。(資料圖片／陳奕釗攝)

改制後的區議會選舉下月10日舉行，上屆政府把選舉後翌日訂為學校假期，不過近日有建制派憂慮，家長會趁周末及翌日學校假期帶同子女短暫外遊，變相拖低投票率。教育局局長蔡若蓮建議，把區選視為學生學習活動，又會積極考慮以各種方法，鼓勵市民投票。

觀察投票活動作個人體驗

上屆選舉因投票率高點票需時，令借出作票站的學校校舍在翌日早上才能還原，妨礙學校正常運作，教育局遂在2020/21學年起，把主要公共選舉的選舉日翌日訂為學校假期。對於有建議要求教育局研究以學校活動使學生留港，蔡若蓮在一個電視節目表示，會與不同部門溝通和鼓勵市民投票，又認為在呼籲合資格選民出來投票的同時，學生亦可藉投票日的難得機會，觀察區議會選舉投票活動，作為自己生活經驗、經歷，有自己的體驗。

改制後的區議會選舉12月10日投票。(資料圖片／李睿哲攝)

改制後的區議會選舉12月10日投票。(資料圖片／李睿哲攝)

毋須為國民教育質素訂KPI

另外，新一份《施政報告》提出成立「愛國主義教育工作小組」，教育局今個學年起加強教師培訓，提升國民教育質素及成效，蔡若蓮指學校有責任自評，現階段毋須就教學質素設定關鍵績效指標(KPI)或新增考核。

2024/25學年起，小學常識科將逐步分拆成科學科和人文科，蔡若蓮指人文科希望學生認識中國文化、歷史及地理，是國民教育「多重進路」的一部分，又稱國家觀念或國民身份認同實為價值觀教育，應該貫穿在不同學科及學習活動，所以不會獨立成科叫「國民教育科」。

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