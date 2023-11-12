區議會選舉2023｜蔡若蓮倡學生觀察投票活動　會考慮各種方法鼓勵投票

改制後的區議會選舉下月10日舉行，上屆政府把選舉後翌日訂為學校假期，不過近日有建制派憂慮，家長會趁周末及翌日學校假期帶同子女短暫外遊，變相拖低投票率。教育局局長蔡若蓮建議，把區選視為學生學習活動，又會積極考慮以各種方法，鼓勵市民投票。

觀察投票活動作個人體驗

上屆選舉因投票率高點票需時，令借出作票站的學校校舍在翌日早上才能還原，妨礙學校正常運作，教育局遂在2020/21學年起，把主要公共選舉的選舉日翌日訂為學校假期。對於有建議要求教育局研究以學校活動使學生留港，蔡若蓮在一個電視節目表示，會與不同部門溝通和鼓勵市民投票，又認為在呼籲合資格選民出來投票的同時，學生亦可藉投票日的難得機會，觀察區議會選舉投票活動，作為自己生活經驗、經歷，有自己的體驗。