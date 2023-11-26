區議會選舉2023｜調查：青年對區議會改制方案認識程度不足

改制後的區議會選舉下月10日舉行，香港青年協會青年研究中心今日(26日)公布「連繫青年參與地區治理」研究報告。結果發現，受訪青年對區議會改制方案認識程度平均分只有3.25(0至10，10為非常認識)，低於調查所設5分的一般水平；而受訪青年期望未來區議會能夠處理社區問題(49%)及反映民意(29.5%)。年創研庫建議，當局可作更多公眾教育，提升青年在地區的參與度；另把「三會」納入青年委員自薦計劃範圍。

青年創研庫於今年9月28日至10月2日期間，訪問了526名18至34歲青年，了解他們對區議會改制方案認識程度、有否興趣投參與地區事務等。結果發現，受訪者以0至10分評定對完善地區治理建議方案的認識，結果發現平均分只有3.25分；亦有超過八成受訪者對獲委任為三會委員或參與關愛隊表示沒有興趣。

五成半受訪者有興趣參與改善地區工作

另外，七成九(78.5%)的受訪本地青年同意「地區事務，與你息息相關」的說法；有近五成半受訪者表示，有興趣參與改善地區工作，但認為會面對缺乏裝備及人脈網絡等主要障礙。研究亦對20名青年個案及3名專家與學者進行訪問，有受訪個案表示，自己不被政府認識，獲政府委任的機會為「零」。