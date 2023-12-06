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2023-12-06 10:03:45

區議會選舉2023｜談選民如何從中選優　李家超：留意勿再搞「雜音政治」

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李家超指，選民在作出選擇時，可以留意對方不要再搞「雜音政治」。(資料圖片/中通社)

李家超指，選民在作出選擇時，可以留意對方不要再搞「雜音政治」。(資料圖片/中通社)

新制度下的區議會選舉將於周日(10日)舉行，官員連日來把握機會在各個場合呼籲市民投票。特首李家超在港台節目《盤點政策》中談到他早前表示在選舉中「從中選優」的問題時指，選民在作出選擇時，可以留意對方不要再搞「雜音政治」，又批評社會說政府只重視國安不管其他說法荒謬。

以自己為例談勤力   稱冀一天有48小時工作

李家超說，選民在區選中選優時可以留意3方面，一是可以留意對方對該區的熟悉程度；二是是否勤力，指候選人要真心想為該區好，好有熱誠尋找問題、反映問題和提出建議，並且以自己為例，稱他自己是追時間、追結果，希望一天有48小時，讓他每日可以做雙倍工作；三是思想要統一，不要再搞「雜音政治」，而是要為社區服務，令市民生活在該區有舒服的生活環境。

批施政只重國安說法荒謬

另外，李家超提到社會上出現一些軟對抗，故意說政府只重視某一點，譬如只重視國家安全而不管其他，他形容有關說法是荒謬，並指自己的政策絕大部分都不是說國家安全。他強調無論政府或個人都有盲點，有些批評對政府正確的話，政府亦很認真對待。

然而，李家超指有人假借一些民生問題，例如經濟或土地房屋等，令人不容易察覺，認為背景是仍然有人針對國家發展，刻意令你不成功，甚至針對個人或行業提出制裁，以及「卡脖子」等，認為這些人的行為如夏寶龍主任所說「充滿迷惑性」。

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