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2023-12-06 15:39:48

區議會選舉2023｜趙佩玉請願批同志嘉年華撞區選　指「天父緊急call我阻止」｜Ray Online

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區議會選舉2023｜趙佩玉請願批同志嘉年華撞區選　指「天父緊急call我阻止」｜Ray Online

區議會選舉2023｜趙佩玉請願批同志嘉年華撞區選　指「天父緊急call我阻止」｜Ray Online

區議會選舉今個月10號舉行，同大型同志嘉年華「Pink Dot HK 一點粉紅」撞期。「耶書亞愛家工程」發言趙佩玉今日聯同成員，去到政府總部外請願，批評活動分散投票人，仲話噚日「天父緊急call我一定要去阻止呢個活動」，所以成晚冇瞓準備請願，「希望香港市民可以冇事」、「祝福香港市民一定要悔改」

趙佩玉曾經多次參選立法會同埋區議會選舉，今次原本亦打算出選，但因為攞唔夠提名票無法「入閘」。佢請願途中形容「Pink Dot」係「同性戀性解放運動」，愈嚟愈多年輕人受影響，覺得冇問題而走去試同性戀。佢又話應該鼓勵所有人去投票，唔係一齊去同志嘉年華推動「敗壞」嘅嘢，佢促請政府停止租借西九文化區做嘉年華場地

趙佩玉仲聲稱活動包含政治訴求，例如佔中、「黑暴」時，都係推動同志運動嘅「細路仔」出嚟，如果而家又俾佢哋聚埋一齊，擔心又再反政府喎。佢又提到最近身處加拿大、宣布唔會返香港嘅前香港眾志成員周庭，話周庭都係支持同性戀。趙佩玉又提到「審判論」，話2018年颱風山竹襲港後第二日，就係俾咗同性伴侶入香港。而加拿大同美國有山火，都係當地推動同性婚姻或者性解放嘅嘢，真係會有審判喎。

何君堯批評「Pink Dot」同區選撞期係分散注意力

何君堯批評「Pink Dot」同區選撞期係分散注意力

何君堯呼籲勿去「不健康」節目

同樣反平權嘅立法會議員何君堯到場接信，感謝對方進行咁「艱鉅」嘅任務，佢亦批評「Pink Dot」同區選撞期係分散注意力，呼籲大家唔好去「唔健康」嘅節目。何君堯強調自己唔係歧視，相反係歡迎新概念、新文化，但就唔可以包容唔符合法例同傳統中華文化嘅價值。

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