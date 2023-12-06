區議會選舉2023｜趙佩玉請願批同志嘉年華撞區選　指「天父緊急call我阻止」｜Ray Online

區議會選舉今個月10號舉行，同大型同志嘉年華「Pink Dot HK 一點粉紅」撞期。「耶書亞愛家工程」發言人趙佩玉今日聯同成員，去到政府總部外請願，批評活動分散投票人流，仲話噚日「天父緊急call我一定要去阻止呢個活動」，所以成晚冇瞓準備請願，「希望香港市民可以冇事」、「祝福香港市民一定要悔改」。

趙佩玉曾經多次參選立法會同埋區議會選舉，今次原本亦打算出選，但因為攞唔夠提名票無法「入閘」。佢請願途中形容「Pink Dot」係「同性戀性解放運動」，愈嚟愈多年輕人受影響，覺得冇問題而走去試同性戀。佢又話應該鼓勵所有人去投票，唔係一齊去同志嘉年華推動「敗壞」嘅嘢，佢促請政府停止租借西九文化區做嘉年華場地。