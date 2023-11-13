區議會選舉2023｜選管會提醒候選人須小心處理關愛隊工作

新一屆區議會選舉將於下月10日舉行。選舉管理委員會今日(13日)舉行區議會選舉候選人簡介會，向候選人介紹選舉活動指引及選舉安排等內容。就選舉申報期限由以往1個工作天，放寬至3個工作天，選管會主席陸啟康表示，考慮到候選人在選舉期間工作繁忙，故決定延長時間；又提醒候選人須於選舉結果刊憲後的60日內，向選舉事務處提交選舉申報書，當必須列出候選人或其授權人士所招致的所有選舉開支，及當中收取的捐贈。
陸啟康又指，今屆區議會選舉共接獲399份提名表格，區議會候選人資格審查委員會早前已刊憲宣布所有提名均有效。他又指，已向關愛隊發指引，禁止以關愛隊名義支持候選人，若候選人選舉期間提到與關愛隊相關工作或者相片，使他人誤以為關愛隊支持相關候選人，或會違法。
地方選區與地委會界別同時點票
地方選區方面，除小投票站和專用投票站外，投票站於投票結束後會轉為點票站並進行點票。點票安排和以往的區議會選舉一樣，由投票站主任負責開啟票箱、進行點票及裁決問題選票。
地委會界別方面，投票結束後，投票站工作人員會確保已上鎖及密封的投票箱不受干擾，直至地方選區投票結束才開始點票。期間，候選人和代理人可以逗留在點票站內監察投票箱。兩項點票工作同步開始，避免過早公布地委會界別的選舉結果會對地方選區選舉結果有任何影響。
公眾人士有權進入點票站的公眾範圍觀察點票和拍攝，但不可進入點票區和在該區域拍攝。選舉事務處會在各個點票站內裝設攝錄設施，攝錄點票站及點票區範圍的實際情況。每個點票站外會張貼通告，讓市民知道公眾範圍內可容納的人數上限。