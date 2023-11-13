區議會選舉2023｜選管會提醒候選人須小心處理關愛隊工作

新一屆區議會選舉將於下月10日舉行。選舉管理委員會今日(13日)舉行區議會選舉候選人簡介會，向候選人介紹選舉活動指引及選舉安排等內容。就選舉申報期限由以往1個工作天，放寬至3個工作天，選管會主席陸啟康表示，考慮到候選人在選舉期間工作繁忙，故決定延長時間；又提醒候選人須於選舉結果刊憲後的60日內，向選舉事務處提交選舉申報書，當必須列出候選人或其授權人士所招致的所有選舉開支，及當中收取的捐贈。



陸啟康又指，今屆區議會選舉共接獲399份提名表格，區議會候選人資格審查委員會早前已刊憲宣布所有提名均有效。他又指，已向關愛隊發指引，禁止以關愛隊名義支持候選人，若候選人選舉期間提到與關愛隊相關工作或者相片，使他人誤以為關愛隊支持相關候選人，或會違法。