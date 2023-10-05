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2023-10-05 21:46:22

區議會選舉2023｜選管會重申不會提供「三會」成員聯絡　不存在影響參選權或選舉不公

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新選舉制度下的區議會選舉將於12月舉行。(資料圖片／鍾式明攝)

新選舉制度下的區議會選舉將於12月舉行。(資料圖片／鍾式明攝)

新選舉制度下的區議會選舉12月舉行，參選人需要先取得由政府委任的3個地區委員會(「三會」)共9人提名，惟政府未有公開「三會」成員的聯絡方法，有意見認為或使民主派、「政治素人」難以參選。選舉管理委員會今日(5日)重申，不會公開「三會」成員的聯絡資料，而政府已提供合理途徑和作出相關安排，不存在影響參選權利和造成選舉不公平的情況。

重申參選人有責任取得足夠提名

選管會解釋，由於未獲賦權向一般公眾提供選民的個人資料，因此在今次區議會選舉未有公開提供包括地區委員會成員在內的選民個人和聯絡資料。選管會重申，有意參選的人有責任獲取足夠提名，以符合參選規定，而提名人亦有權選擇是否就有意參選人士的提名要求作出回應及給予提名。

選管會強調拒公開「三會」成員聯絡方法，不存在影響參選權利甚至造成選舉不公平。(資料圖片)

選管會強調拒公開「三會」成員聯絡方法，不存在影響參選權利甚至造成選舉不公平。(資料圖片)

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經民政處聯絡委員爭提名

據選管會了解，政府考慮到實際情況已作出相應安排，即有意向「三會」成員爭取提名的人士，可向由各區民政事務處擔任的地區委員會秘書處，要求聯絡相關地區委員會委員，秘書處會盡早轉達有關請求和聯絡資料，惟是否回覆便由有關委員決定。

因此，選管會表明政府已提供合理途徑及作出相關安排，讓有意參選人可接觸提名人提出提名要求，不存在未有途徑接觸提名人以致影響參選權利，甚至造成選舉不公平的情況。

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