區議會選舉2023｜選管會：選民可帶寫有候選人號碼紙張入投票站

完善地區治理的區議會選舉將於周日(10日)舉行，而為讓市民熟習當日投票流程，選舉事務處增設4個模擬投票站。選管會主席陸啟康今日(5日)中午就到北角社區會堂視察模擬票站，他提醒市民發出或轉載投廢票或投白票的訊息屬違法，呼籲市民切勿以身試法，又說選民可以帶同寫有心儀候選人的號碼紙張進入票站作參考，但不能向他人展示，否則或會觸犯選舉法例。

陸啟康說，知道過往在選舉中，選民可能帶同寫有他們選擇候選人的號碼紙張進入投票站，方便在投票時作參考，認為有關做法基本上沒有問題，惟選民在票站內絕對不可向他人展示、分享有關紙張，亦需要在投票完成後，將紙張帶離票站，否則可能會觸犯選舉法例。

另外，陸啟康提醒選民周日必須帶同身份證正本，到投票通知卡上列明的投票站投票，工作人員掃描身份證核對後，電子選民登記冊系統會發出選票。他又提醒直選界別選民只需在選票上蓋上一個剔號、投選一個候選人，切勿誤以為因「雙議席單票制」而蓋上多於一個剔號；至於地區委員會界別選舉，選民需用票站內提供的黑色原子筆，填滿候選人名稱旁邊的橢圓形，兩個界都不能選擇多於一名候選人，否則選票會作廢。

社署資助中心安排接載長者投票 陸啟康：做法無問題

除容許選民可帶寫有候選人號碼紙張入投票站外，對於社署資助長者中心安排車輛接載長者投票，陸啟康回應指，如果只提供巴士服務，並無誘使任何人投票給特定候選人，做法並無問題，選管會歡迎任何方便選民投票的措施。