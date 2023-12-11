區議會選舉2023結果｜民建聯取109席成大贏家　宋芝齡落敗 附完整名單 (更新)

【11:00更新】完善地區治理的區議會選舉昨日(10日)舉行，2023區議會選舉結果已經出爐。在地區委員會界別方面，民建聯共取得68席，當選率87%；新民黨10席，當選率83%；工聯會9席，當選率近43%；經民聯8席；自由黨2席；勞聯、公屋聯會及將軍澳發展關注會各得1席。
至於地區直選，有逾119萬人投票，選區總投票率為27.54%，是自1982年以來，區議會設立以來最低的一屆。政黨方面，民建聯在44區各派1人，結果取得41席，有3區未能勝出，連同取得68席的地區委員會界別，民建聯共囊括109席，成為今屆區選的大贏家。至於經民聯派出10人，勝出4人，新民黨則派出17人，勝出5人。當中備受關注的藝人宋芝齡在灣仔選區中取得3,043票，不敵李碧儀和民建聯的穆家駿落敗。
地方選區—港島區
中西區：
中區當選人包括：
3號民建聯施永泰(3,859票)
4號自由黨馮家亮(3,061票)
落選人包括：
1號新民黨郭杰駿(2,708票)
2號無申報政治聯繫彭舜玟(1,684票)
5號無申報政治聯繫謝戰(605票)
西區當選人包括：
2號民建聯劉天正(7,051票)
3號無申報政治聯繫王倩雯(3,888票)
落選人包括：
1號新民黨吳家超(2,694票)
4號無申報政治聯繫李楚婷(2,851票)
5號獨立劉家昂(932票)
灣仔區：
灣仔當選人包括：
4號獨立李碧儀(6,331票)
5號民建聯穆家駿(6,691票)
落選人包括：
1號自由黨宋芝齡(3,043票)
2號新民黨黃守東(3,392票)
3號無申報政治聯繫李文偉(957票)
東區：
太北當選人包括：
1號民建聯丁江浩(9,328票)
3號自由黨阮建中(7,844票)
落選人包括：
2號工聯會蘇嘉樂(4,446票)
4號新民黨雷有得(4,983票)
康灣當選人包括：
2號民建聯李清霞(14,764票)
3號工聯會吳清清(9,721票)
落選人包括：
1號新民黨林梓鴻(6,903票)
柴灣當選人包括：
1號民建聯植潔鈴(14,018票)
3號工聯會何毅淦(12,771票)
落選人包括：
2號新民黨周卓然(5,509票)
南區：
南區東南當選人包括：
2號工聯會陳榮恩(5,509票)
3號自由黨梁進(5,626票)
落選人包括：
1號民建聯林浩瑋(5,100票)
4號新民黨江卓姿(4,615票)
南區西北當選人包括：
2號工聯會林詠欣(4,473票)
4號民建聯張偉楠(11,693票)
落選人包括：
1號經民聯吳日峰(1,640票)
3號新民黨崔添偉(3,012票)
地方選區—九龍區
油尖旺區：
油尖旺南當選人包括：
2號民建聯葉傲冬(6,321票)
5號無申報政治聯繫關煒曦(6,505票)
落選人包括：
1號無申報政治聯繫艾歷斯(968票)
3號新民黨白俊達(778票)
4號無申報政治聯繫陶淳潁(1628票)
6號獨立孫逸仙(253票)
油尖旺北當選人包括：
1號民建聯李家軒(6,496票)
3號經民聯李思敏(5,848票)
落選人包括：
2號工聯會黎懿霆(4,377票)
4號獨立葉國山(2,342票)
深水埗區：
深水埗西當選人包括：
1號民建聯何坤洲(15,492票)
4號無申報政治聯繫胡詩韻(9,289票)
落選人包括：
2號無申報政治聯繫鍾宇軒(2,744票)
3號經民聯、西九新動力黃永威(6,801票)
深水埗東當選人包括：
3號民建聯林偉文(10,529票)
4號經民聯陳國偉(6,879票)
落選人包括：
1號勞聯張瑩瑩(5,961票)
2號無申報政治聯繫李頴彰(5,041票)
九龍城區
九龍城南當選人包括：
2號經民聯李超宇(10,917票)
4號民建聯吳寶強(13,947票)
落選人包括：
1號獨立謝敏婷(2,226票)
3號香港新方向馬志恆(3,582票)
黃大仙區
黃大仙東當選人包括：
3號工聯會譚美普(12,337票)
4號民建聯越毅強(9,029票)
落選人包括：
1號無申報政治聯繫莫嘉傑(8,817票)
2號香港新方向蘇靖然(4,447票)
黃大仙西當選人包括：
3號民建聯潘卓斌(15,026票)
4號無申報政治聯繫楊諾軒(13,469票)
落選人包括：
1號香港新方向黃樂妍(5,662票)
2號工聯會李忠澤(7,449票)
觀塘區
觀塘東南當選人包括：
1號工聯會簡銘東(12,269票)
2號公屋聯會龐智笙(10,181票)
落選人包括：
3號民建聯陳嘉文(8,538票)
觀塘中當選人包括：
1號獨立馬軼超(6,094票)
2號民建聯柯創盛(10,912票)
落選人包括：
3號無申報政治聯繫張洛淋(5,797票)
4號無申報政治聯繫明偉傑(2,222票)
觀塘北當選人包括：
2號民建聯張培剛(18,420票)
4號獨立符碧珍(11,787票)
落選人包括：
1號無申報政治聯繫羅文(1,687票)
3號無申報政治聯繫黃曉東(2,460票)
觀塘西當選人包括：
1號工聯會李家恒(9,801票)
3號民建聯譚肇卓(16,836票)
落選人包括：
2號獨立潘楚文(3,556票)
4號獨立許民楓(2,622票)
地方選區—新界區
荃灣區
荃灣西北當選人包括：
1號工聯會葛兆源(9,783票)
4號民建聯黃啟進(10,213票)
落選人包括：
2號獨立黃超華(959票)
3號獨立鍾展滔(1,641票)
荃灣東南當選人包括：
1號公屋聯會馮卓森(7,563票)
2號民建聯伍俊瑜(10,453票)
落選人包括：
3號無申報政治聯繫何義強(1,647票)
4號工聯會夏泳迦(5,387票)
屯門區
屯門西當選人包括：
3號民建聯鍾健峰(9,426票)
4號工聯會徐帆(8,608票)
落選人包括：
1號獨立鄧德成(4,903票)
2號實政圓桌莊豪鋒(7,149票)
屯門北當選人包括：
2號民建聯賴嘉汶(14,707票)
3號新民黨蘇嘉雯(7,550票)
落選人包括：
1號獨立鄧德成(4,903票)
2號實政圓桌莊豪鋒(7,149票)
元朗區
元朗市中心當選人包括：
1號無申報政治聯繫施駿興(3,588票)
3號民建聯李啟立(14,702票)
落選人包括：
2號無申報政治聯繫陳子忠(2,460票)
元朗鄉郊東當選人包括：
1號獨立梁明堅(10,401票)
3號民建聯徐君紹(6,447票)
落選人包括：
2號經民聯張弓發(5,047票)
天水圍南及屏廈當選人包括：
2號香港新方向陳燕君(4,638票)
4號民建聯蘇淵(12,388票)
落選人包括：
1號無申報政治聯繫鄧偉健(4,365票)
3號無申報政治聯繫陳思靜(2,633票)
天水圍北當選人包括：
2號工聯會姚國威(13,540票)
3號民建聯賴玥均(11,418票)
落選人包括：
1號經民聯陶皜訊(3,885票)
北區：
蝴蝶山當選人包括：
2號民建聯姚銘(20,053票)
4號無申報政治聯繫宋冰冰(3,820票)
落選人包括：
1號無申報政治聯繫胡玉貞(1,964票)
3號香港新方向李嘉駿(3,051票)
紅花嶺當選人包括：
1號民建聯高維基(10,212票)
3號工聯會曾勁聰(8,646票)
落選人包括：
2號新民黨孔永業(5,492票)
4號無申報政治聯繫李雅芝(1,733票)
大埔區：
大埔南當選人包括：
4號民建聯黃碧嬌(8,491票)
5號經民聯羅曉楓(11,608票)
落選人包括：
1號獨立張育文(5,731票)
2號無申報政治聯繫蕭振麟(624票)
3號無申報政治聯繫方約拿單(495票)
大埔北當選人包括：
3號無申報政治聯繫駱小鸞(4,724票)
4號民建聯胡綽謙(7,800票)
落選人包括：
1號新民黨劉文杰(4,055票)
2號紫荊黨吳振輝(472票)
5號獨立葉偉兒(2,591票)
6號工聯會吳尉行(4,206票)
西貢區：
西貢及坑口當選人包括：
1號專業動力方國珊(12,187票)
2號民建聯邱浩麟(4,839票)
落選人包括：
3號新民黨、公民力量甘佳璋(2,926票)
4號無申報政治聯繫吳有根(665票)
將軍澳南當選人包括：
1號民建聯施彬彬(9,040票)
2號工聯會黃遠康(8,790票)
落選人包括：
3號專業動力李思朗(3,893票)
4號獨立董启真(4,878票)
將軍澳北當選人包括：
2號民建聯温啟明(10,826票)
3號新民黨、公民力量陳志豪(10,952票)
落選人包括：
1號專業動力陸秀貞(7,477票)
沙田區：
沙田西當選人包括：
3號無申報政治聯繫鄧肇峰(10,385票)
4號民建聯陳壇丹(11,724票)
落選人包括：
1號獨立黃占永(1,750票)
2號無申報政治聯繫黃卓謙(1,538票)
沙田南當選人包括：
3號工聯會古偉冰(7,488票)
4號新民黨、公民力量林宇星(11,720票)
落選人包括：
1號民建聯祝慶台(5,548票)
2號無申報政治聯繫蔡偉浩(4,170票)
沙田北當選人包括：
2號公民力量羅伊琳(9,720票)
3號民建聯蔡惠誠(10,453票)
落選人包括：
1號工聯會方浩良(8,692票)
葵青區：
青衣當選人包括：
2號工聯會彭熠銘(7,591票)
4號民建聯盧婉婷(22,775票)
落選人包括：
1號經民聯萬子殷(2,285票)
3號無黨派李旺東(3,205票)
葵涌東當選人包括：
1號工聯會周潔莹(6,975票)
2號民建聯郭芙蓉(16,819票)
落選人包括：
3號無申報政治聯繫余靖浵(2,656票)
葵涌西當選人包括：
1號工聯會陳安妮(12,573票)
2號民建聯黃俊揚(10,147票)
落選人包括：
3號無申報政治聯繫朱江(4,087票)
離島區：
離島當選人包括：
3號民建聯葉培基(11,604票)
4號工聯會劉展鵬(7,497票)
落選人包括：
1號民主思路葉浚生(2,118票)
2號獨立鍾美慧(3,224票)