區議會選舉2023結果｜民建聯取109席成大贏家　宋芝齡落敗 附完整名單 (更新)

區議會選舉2023｜藝人宋芝齡取得3,043票，在灣仔區不敵李碧儀和民建聯穆家駿落敗。(鍾式明攝)

【11:00更新】完善地區治理的區議會選舉昨日(10日)舉行，2023區議會選舉結果已經出爐。在地區委員會界別方面，民建聯共取得68席，當選率87%；新民黨10席，當選率83%；工聯會9席，當選率近43%；經民聯8席；自由黨2席；勞聯、公屋聯會及將軍澳發展關注會各得1席。

至於地區直選，有逾119萬人投票，選區總投票率為27.54%，是自1982年以來，區議會設立以來最低的一屆。政黨方面，民建聯在44區各派1人，結果取得41席，有3區未能勝出，連同取得68席的地區委員會界別，民建聯共囊括109席，成為今屆區選的大贏家。至於經民聯派出10人，勝出4人，新民黨則派出17人，勝出5人。當中備受關注的藝人宋芝齡在灣仔選區中取得3,043票，不敵李碧儀和民建聯的穆家駿落敗。