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2023-10-31 17:44:35

區議會選舉2023｜鄭雁雄：新制徹底清除港版「顏色革命」土壤　不可能喊兩句口號變愛國者

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區議會選舉2023｜鄭雁雄指，不是愛國者就應連參選資格亦沒有。(李睿哲攝)

區議會選舉2023｜鄭雁雄指，不是愛國者就應連參選資格亦沒有。(李睿哲攝)

政府今日下午(31日)舉行題為「完善地區治理，共創美好社區」的研討會中央駐港國安公署署中聯辦主任鄭雁雄在致辭時表示，當前香港尚未根除亂的根源，形容改革地區治理是徹底清除港版「顏色革命」的土壤，強調不是愛國者就應連參選資格亦沒有，不能夠今天喊兩句口號就搖身一變，成為愛國者。

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區議會選舉2023｜鄭雁雄指，不是愛國者就應連參選資格亦沒有。(李睿哲攝)

區議會選舉2023｜鄭雁雄指，不是愛國者就應連參選資格亦沒有。(李睿哲攝)

區議會選舉2023｜稱需時「聽其言觀其行」

鄭雁雄說，當前香港亂的根源尚未根除，美國等西方外部勢力不斷插手干預，海外反中亂港份子不時興風作浪，本地份子伺機反撲，只有進一步完善地區治理，確保選出由愛國者完全主導的區議會，才能防止區議會再被騎劫，徹底清除港版「顏色革命」土壤。

他表示，完善香港地區治理的首要原則，是要讓「愛國者治港」原則在香港區議會選舉中得到全面落實，徹底終結反中亂港分子通過選舉，進入特區治理架構的歷史，如果不是愛國者，甚至是反中亂港分子，就應該連參選資格都沒有，而對愛國者的判斷，要「聽其言，觀其行」，要「看表面也要看實際」，不可能昨日還在反中亂港，或所屬政團還在反中亂港，今天喊兩句口號就搖身一變成為愛國者。

鄭雁雄指，允許並歡迎有錯失的人轉變到「愛國愛港」立場上，但確認這種轉變需要時間，亦要看行動。他又說，四年前第六屆區議會選舉在港版「顏色革命」的背景下進行，當時反中亂港份子趁亂當選，嚴重危害國家安全及市民利益。

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