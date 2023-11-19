區議會選舉2023｜鄰近邊境投票站投票安排明接受登記 先到先得

新一屆區議會選舉將於下月10日舉行，選舉事務處早前宣布，為方便居內地的港人投票，特意於上水港鐵站附近兩所學校設立4個四個鄰近邊境投票站，供有需要的市民投票。處方今日(19日)表示，選民可於明日(19日)早上9時至12月5日下午6時透過網上登記系統，登記於鄰近邊境投票站投票，逾期登記不獲受理。選民登記時，須提供個人資料、電郵及適用的電話號碼，並選擇投票日的指定投票時段便完成登記。共設38,000個名額，先到先得。

選舉事務處會以即時短訊及電郵確認登記

處方表示，選民登記時，須提供中、英文姓名、香港身份證號碼、電郵地址和於香港或內地可接收短訊的電話號碼，並選擇投票日的指定投票時段便完成登記。提交登記申請後，選舉事務處會即時以短訊及電郵向選民發出「登記結果通知書」確認登記。選民接獲「登記結果通知書」確認登記成功後，才可於有關投票站投票。如選民提交登記時，提供的電郵地址或/及電話號碼有別於選舉事務處的相關選民記錄，選舉事務處亦會透過記錄中的電郵地址或/及電話號碼，通知選民已經成功登記在鄰近邊境投票站投票。



已登記的選民若行程有變，只需在登記期內透過網站取消有關登記，便可在投票日於原屬投票站進行投票；但若更改行程時登記期已過，則可聯絡選舉事務處作安排。