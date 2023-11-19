區議會選舉2023｜鄰近邊境投票站投票安排明接受登記 先到先得

新一屆區議會選舉將於下月10日舉行，選舉事務處早前宣布，為方便居內地的港人投票，特意於上水港鐵站附近兩所學校設立4個四個鄰近邊境投票站，供有需要的市民投票。處方今日(19日)表示，選民可於明日(19日)早上9時至12月5日下午6時透過網上登記系統，登記於鄰近邊境投票站投票，逾期登記不獲受理。選民登記時，須提供個人資料、電郵及適用的電話號碼，並選擇投票日的指定投票時段便完成登記。共設38,000個名額，先到先得。
選舉事務處會以即時短訊及電郵確認登記
處方表示，選民登記時，須提供中、英文姓名、香港身份證號碼、電郵地址和於香港或內地可接收短訊的電話號碼，並選擇投票日的指定投票時段便完成登記。提交登記申請後，選舉事務處會即時以短訊及電郵向選民發出「登記結果通知書」確認登記。選民接獲「登記結果通知書」確認登記成功後，才可於有關投票站投票。如選民提交登記時，提供的電郵地址或/及電話號碼有別於選舉事務處的相關選民記錄，選舉事務處亦會透過記錄中的電郵地址或/及電話號碼，通知選民已經成功登記在鄰近邊境投票站投票。
已登記的選民若行程有變，只需在登記期內透過網站取消有關登記，便可在投票日於原屬投票站進行投票；但若更改行程時登記期已過，則可聯絡選舉事務處作安排。
處方將安排接駁巴士接載選民
投票當日，已登記的選民須帶備香港身份證正本，於指定時段到獲編配的鄰近邊境投票站投票。香港島及九龍地方選區的選民須到香港道教聯合會鄧顯紀念中學投票；新界地方選區的選民須到東華三院甲寅年總理中學投票。選民可選擇從上水港鐵站步行5至6分鐘前往鄰近邊境投票站。選舉事務處亦會安排接駁巴士接載相關選民由上水港鐵站往返鄰近邊境投票站，選民可透過選舉網站查閱接駁巴士的上落客位置。