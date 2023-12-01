區議會選舉2023｜「長洲覆核王」郭卓堅司法覆核「三會」提名規定違憲　高院裁定敗訴

區議會選舉下月10日舉行，在新選舉制度下，候選人需取得「三會」(分區、防火及滅罪委員會)提名才能「入閘」，「長洲覆核王」郭卓堅早前入稟高等法院申請司法覆核，指新的提名規定違反基本法。高院今日頒下判辭，裁定司法覆核敗訴，稱機制合憲。
法官高浩文在書面判辭指，雖然民主派無取得足夠「三會」提名而無法參選，而「三會」成員雖然傾向偏袒「自己人」，但不足以推論提名要求不公平。他又指直選議席減少，不一定提高了參選障礙。高浩文又認同律政司一方指，當局設立提名機制，為全面貫徹「愛國者治港」的方針，確保政治穩定，更能反映廣大市民的意見，以及確保候選人真正熟悉社區，並致力服務社區，這些都是合法的目標。
郭卓堅在判決後見記者，指即使今次勝訴，政府亦可以不理會。他強調今次司法覆核不是針對選舉有問題，而是針對提名要求有否違反基本法，因為當中列明香港市民依法享有選舉權及被選舉權。他會與律師商討後才決定是否上訴。
高院昨日開庭審理，郭卓堅一方質疑機制令「三會」提名權凌駕公眾，並阻礙非「三會」者參選。法官高浩文認為，已在區議會體制的「三會」委員本應提名「外人」參選，對委員大多提名「自己人」感到驚訝。
郭卓堅一方指，規定施加「不合理、不必要、有歧視性質」的限制，損害基本法下的選舉權及被選舉權。而「三會」委員全由政府委任，令民主派被拒諸於門外。
律政司憂影響選舉
律政司一方則強調郭卓堅太遲入稟，亦未能提出證據有多少民主派成員無法取得提名，亦不清楚他們不獲提名的原因，希望法庭切勿在缺乏證據下作決定，以免影響選舉。律政司續指，本屆區議員有人利用議會的資源作其他用途，這些政治情況將來可能改變，政府會持續檢視情況，改革選舉制度。