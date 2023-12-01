熱門搜尋:
鍾培生拳賽 CLOCKENFLAP YOASOBI 劉馬車 叱咤2023 轉數快FPS 年少日記 社內相親 Cybertruck 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-01 17:00:00

區議會選舉2023｜「長洲覆核王」郭卓堅司法覆核「三會」提名規定違憲　高院裁定敗訴

分享：
區議會選舉2023｜「長洲覆核王」司法覆核「三會」提名規定違憲　法官驚訝委員多提名「自己人」(資料圖片)

區議會選舉2023｜「長洲覆核王」司法覆核「三會」提名規定違憲　法官驚訝委員多提名「自己人」(資料圖片)

區議會選舉下月10日舉行，在新選舉制度下，候選人需取得「三會」(分區、防火及滅罪委員會)提名才能「入閘」，「長洲覆核王」郭卓堅早前入稟高等法院申請司法覆核，指新的提名規定違反基本法。高院今日頒下判辭，裁定司法覆核敗訴，稱機制合憲。

法官高浩文在書面判辭指，雖然民主派無取得足夠「三會」提名而無法參選，而「三會」成員雖然傾向偏袒「自己人」，但不足以推論提名要求不公平。他又指直選議席減少，不一定提高了參選障礙。高浩文又認同律政司一方指，當局設立提名機制，為全面貫徹「愛國者治港」的方針，確保政治穩定，更能反映廣大市民的意見，以及確保候選人真正熟悉社區，並致力服務社區，這些都是合法的目標。

郭卓堅在判決後見記者，指即使今次勝訴，政府亦可以不理會。他強調今次司法覆核不是針對選舉有問題，而是針對提名要求有否違反基本法，因為當中列明香港市民依法享有選舉權及被選舉權。他會與律師商討後才決定是否上訴。

高院昨日開庭審理，郭卓堅一方質疑機制令「三會」提名權凌駕公眾，並阻礙非「三會」者參選。法官高浩文認為，已在區議會體制的「三會」委員本應提名「外人」參選對委員大多提名「自己人」感到驚訝。

郭卓堅一方指，規定施加「不合理、不必要、有歧視性質」的限制，損害基本法下的選舉權及被選舉權。而「三會」委員全由政府委任，令民主派被拒諸於門外。

Ad Block

律政司憂影響選舉

律政司一方則強調郭卓堅太遲入稟，亦未能提出證據有多少民主派成員無法取得提名，亦不清楚他們不獲提名的原因，希望法庭切勿在缺乏證據下作決定，以免影響選舉律政司續指，本屆區議員有人利用議會的資源作其他用途，這些政治情況將來可能改變，政府會持續檢視情況，改革選舉制度。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受