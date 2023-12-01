區議會選舉2023｜「長洲覆核王」郭卓堅司法覆核「三會」提名規定違憲　高院裁定敗訴

區議會選舉下月10日舉行，在新選舉制度下，候選人需取得「三會」(分區、防火及滅罪委員會)提名才能「入閘」，「長洲覆核王」郭卓堅早前入稟高等法院申請司法覆核，指新的提名規定違反基本法。高院今日頒下判辭，裁定司法覆核敗訴，稱機制合憲。

法官高浩文在書面判辭指，雖然民主派無取得足夠「三會」提名而無法參選，而「三會」成員雖然傾向偏袒「自己人」，但不足以推論提名要求不公平。他又指直選議席減少，不一定提高了參選障礙。高浩文又認同律政司一方指，當局設立提名機制，為全面貫徹「愛國者治港」的方針，確保政治穩定，更能反映廣大市民的意見，以及確保候選人真正熟悉社區，並致力服務社區，這些都是合法的目標。