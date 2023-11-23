區議會選舉2023｜陳國基：無想過強制投票　若選民認為投票與否都一樣屬錯誤

區議會選舉2023｜陳國基表示，從來都沒有想過強制投票，若選民覺得候選人都是愛國愛港，投票與否都一樣是錯誤的想法。(資料圖片)

距離12月10日舉行的新一屆區議會選舉尚餘不足3個星期，連日來官員接力出來宣傳區選。政務司司長陳國基接受報章訪問時指，政府全力動員市民投票，但從來都沒有想過強制投票，若選民覺得候選人都是愛國愛港，投票與否都一樣是錯誤的想法。他又指，曾犯錯、不符合愛國者定義的人，如果真心悔改並令人滿意，會讓他入閘，「沒有說一世都不行」。

陳國基接受《明報》訪問時稱，「從來都沒有想過強制投票」，因為現行制度下，強制市民入去票站投票，投票給誰都無辦法強制，惟政府有責任向市民解釋投票的原因、時間、地點等，故需較大力宣傳。他反駁在新制度下「邊個當選都無所謂」的說法，指愛國者亦非「倒模」，有不同政綱，例如有人會注重房屋，有人會注重交通，認為若選民覺得候選人都是愛國愛港、投票與否都一樣是錯誤的想法。

不符愛國者定義 真心 悔改 「沒有說一世都不行」

對於今次區選不單民主派人士未能入閘，就連部分被指中間派的人爭取提名亦不容易，政府未來會否放寬參選門檻。陳國基重申「愛國者治港」的原則很重要，其次才是考慮參選人是否有能力等，他強調曾犯錯、不符合愛國者定義的人，如果真心悔改並令人滿意，會讓他入閘，「沒有說一世都不行」。

他另提到上屆區議會「有些人喊兩三句反中亂港口號就可以當選」，但當選後沒有履行好區議會職能，純粹講政治，搞反中亂港，故需要重整地區治理架構，他不認同區議員的角色被削弱，強調未來區議會最大職能是諮詢，當中有5大優先工作範疇，包括課後託管、關愛長者等，收集區內民意，協助政府制訂各項服務的優次，地區服務的執行工作就交由關愛隊負責。