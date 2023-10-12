區議會選舉2023｜香港新方向派出5人參選 強調「沒選舉經驗不等同無地區經驗」

新一屆區議會選舉將於12月10日舉行，香港新方向成為首個公布參選名單的政團，將派出5人參選，包括陳燕君（天水圍南及屏廈）、蘇靖然（黃大仙東）、黃樂妍（黃大仙西）、李嘉駿（蝴蝶山）、馬志恆（九龍城南）。
5名候選人，除了馬志恆本身是「三會」成員，其餘都是素人及「90後」甚至「95後」。他們在地區議題上提出不少政綱，包括促進舊區重建、解決交通問題等。政治上則倡議重建信任，提高青年在公共議題的參與度，參選人指不希望有任何標籤，所有熱愛香港這片土地的市民都是他們想爭取的票源。
強調成員背景多元化
香港新方向目前沒區議員，張欣宇是唯一一名該政團的立法會議員，他指參選成員並無參選經驗，但他們有在地區服務經驗，亦有服務熱誠。他指在今日宣布參選名單後，會「落區」爭取居民及「三會」提名票。被問到香港新方向今次只派出5人參選，即使進入區議會的聲音亦很微薄，張欣宇指他在立法會亦算獨立議員，認為不是單純以「人頭計」，只要用心服務，可發揮超於人數的影響力。
他又指參選人有土生土長的香港人、原居民和「港漂」，而香港新方向一直沒有標籤是「港漂」政團，而成員的多元化背景正正代表政團的理念和方向。張指選舉經費是大挑戰，最近內部籌款目標50萬元，最終遠超出目標，形容多有多做、少有少做。
新方向「三會」成員自行決定是否提名民主黨
至於馬志恆本身是「三會」成員，他認為現時民政事務總署有恰當指引，協助參選人接觸「三會」成員，他又透露至今接獲民政署轉介一定數目的有意參選人聯絡資料。張欣宇則指香港新方向只有幾名「三會」成員，由他們自行決定是否提名民主黨。
今次擔任競選工程統籌主任的李煒林，早前曾表明有意參選，被問到是否因其前公民黨成員背景而決定不參選，他回應指政團已經作出分工，他會負責統籌選舉工程，希望大家集中在參選人。而張欣宇則指不認為李煒林出選有爭取提名票的困難，但因應內部協調及資源問題，今次決定派出有關5人出選。
香港新方向創始人劉暢指，他們沒有固定資金來源，亦沒有籌款晚宴，靠的是一腔熱誠。而他們深知前路道阻且長，但堅信歷史從來都是由平凡人創造，會盡所能支持參選人。