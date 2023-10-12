區議會選舉2023｜香港新方向派出5人參選 強調「沒選舉經驗不等同無地區經驗」

新一屆區議會選舉將於12月10日舉行，香港新方向成為首個公布參選名單的政團，將派出5人參選，包括陳燕君（天水圍南及屏廈）、蘇靖然（黃大仙東）、黃樂妍（黃大仙西）、李嘉駿（蝴蝶山）、馬志恆（九龍城南）。 5名候選人，除了馬志恆本身是「三會」成員，其餘都是素人及「90後」甚至「95後」。他們在地區議題上提出不少政綱，包括促進舊區重建、解決交通問題等。政治上則倡議重建信任，提高青年在公共議題的參與度，參選人指不希望有任何標籤，所有熱愛香港這片土地的市民都是他們想爭取的票源。

強調成員背景多元化 香港新方向目前沒區議員，張欣宇是唯一一名該政團的立法會議員，他指參選成員並無參選經驗，但他們有在地區服務經驗，亦有服務熱誠。他指在今日宣布參選名單後，會「落區」爭取居民及「三會」提名票。被問到香港新方向今次只派出5人參選，即使進入區議會的聲音亦很微薄，張欣宇指他在立法會亦算獨立議員，認為不是單純以「人頭計」，只要用心服務，可發揮超於人數的影響力。 他又指參選人有土生土長的香港人、原居民和「港漂」，而香港新方向一直沒有標籤是「港漂」政團，而成員的多元化背景正正代表政團的理念和方向。張指選舉經費是大挑戰，最近內部籌款目標50萬元，最終遠超出目標，形容多有多做、少有少做。