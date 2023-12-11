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2023-12-11 04:31:59
日報

區議會選舉2023｜106萬人晚上七時半前投票 區選壞電腦 加時到午夜

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新制度下首場區議會選舉昨舉行，惟電子選民登記冊系統晚上7時42分故障，選舉事務處其後宣布改用人手派票，投票時間亦相應延長1.5小時至凌晨零時。截至昨晚7時30分，全港地區直選投票率為24.53%，逾百萬人已投票。政府昨晚初步調查未見涉及網絡攻擊，選管會向受影響選民和票站點票人員等致歉，形容今次是一宗不幸事件，希望不會有選民因而未能投票。

昨晚7時42分起，多區陸續有票站的電子選民登記冊系統故障，選管會其後在晚上8時12分開始轉用「正式選民登記冊印刷本」人手派票。本報觀察所見，有票站在系統故障期間暫停開放，有意投票的選民需在票站範圍外空地等候，亦有票站職員吩咐同事不要拒絕選民入內，「唔俾佢入佢就直接走。」收工後到灣仔軒尼詩道官立小學票站投票的陳先生，晚上8時許在故障後10分鐘內兩度投票不果，他對情況感少許失望和驚訝，「冇理由咁先進都咁樣」，引述職員僅稱系統暫停和正在維修，未能交代何時可返回投票。

區議會選舉2023 電子選民登記冊系統故障 選民

電子選民登記冊系統故障期間票站一度停開，選民要在站外等候。(林俊源攝)

區議會選舉2023 電子選民登記冊系統故障

票站職員舉牌宣布票站停開。(林俊源攝)

區議會選舉2023 電子選民登記冊系統故障 選民

一度未能投票的陳先生對事件感少許失望和驚訝。(羅庸軒攝)

區議會選舉2023 票站

區選票站凌晨零時關閉。(鍾式明攝)

強調延長時間無考慮投票率

選舉管理委員會主席陸啟康晚上9時許宣布，把投票時間延長1.5小時至凌晨零時，認為這是較安全和合理的做法，「唔希望有選民投唔到票」，呼籲因未能投票而回家的選民可重回票站。他形容這次是一宗不幸事件，相信應變方案能令選舉繼續有序和公平進行，強調決定並無考慮推高投票率與否，但點票和結果出爐時間「可能就要遲一遲」。

政府資訊科技總監黃志光解釋，初步發現系統的後台數據庫有異常，令票站上傳資料到系統數據庫查詢或比對時，出現間歇性延誤，但未有發現不尋常的高使用流量或網絡攻擊的情況。他續說，設計系統時已經有故障的應對方案，昨故障後首15分鐘用作調查故障成因和有否補救措施可即時採取，其後便按計劃即時轉用人手派票。票站的系統亦會加密儲存曾取票選民的身份證資料，因此會辨識出再次到場取票的選民。

今屆選舉政府首次在上水設置兩個鄰近邊境投票站，方便身在內地或昨日要往返內地的選民投票。票站有12,976名選民登記，截至昨下午4時半有逾七成選民在此投票。早在票站開放前，已有數十名選民排隊輪候，昨日北上的選民葉先生因擔心回港後趕不及，遂一早到場投票，亦有內地港人由所屬組織安排旅遊巴接送回港投票。

區議會選舉2023 孫玉菡

孫玉菡(前排左一)與長者一同往票站。(林俊源攝)

區議會選舉2023

不少候選人昨日均表示選情告急。(陳奕釗攝)

區議會選舉2023 李家超

李家超(右)與夫人(左)昨早投票。(中通社)

獲兩萬元資助院舍接長者投票

全港共逾190間長者中心申請由社署負責、要用作提供便利長者投票措施的一筆過兩萬元資助，包括樂善堂轄下一間位於荃灣的長者中心。中心昨安排專車接送長者往返票站，受惠的林婆婆表示，今次是她主動聯絡中心表明有意投票，希望做一個好市民，但被問到是否知悉選區有多少個候選人時則支吾以對，「我只係要我自己心目中嗰個一剔。」到場視察和隨車的勞工及福利局長孫玉菡表示，政府已發出清晰指引，要求所有長者中心必須保持中立，又稱未用盡的資助額，日後須用在性質相近的長者服務。

政府今次會向投票選民送上心意卡，本報記者昨測試投票流程，票站職員會在選民把選票投入票箱後，才會遞上心意卡。然而其後記者竟在一個網上二手交易平台，發現有用戶以500元放售心意卡，選管會主席陸啟康回應事件稱，市民如要取心意卡「最好嘅方法就係自己去投票攞一張。」

截至昨晚7時30分，地區直選共有106.2萬名登記選民投票，投票率約24.53%，至於有2,532名選民的地區委員會界別，投票率達96.92%。昨日首4小時地區直選投票率為11.6%，立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成認為不錯，又指今次投票率應與同為新選舉制度後的2021年立法會選舉相比。翻查資料，當年立會選舉投票率為30.2%。

區議會選舉2023 投票率

擬示威社民連3人涉違選舉條例

特首李家超和全體司局長昨日均已投票，大部分都有在社交網站張貼「打卡」照片，部分人在投票後更繼續落區宣傳區選。李家超在半山高主教書院票站投票後稱，自己投票前有閱讀當區5名候選人的政綱，並按個人「心水」選擇符合他要求的候選人。

社民連主席陳寶瑩、外務副主席周嘉發及余煒彬昨原定往高主教書院外抗議，惟3人在中環皇后大道中被警方截查和拘捕。廉政公署其後拘捕3人，指他們懷疑藉公開活動煽惑他人杯葛區議會選舉，涉嫌觸犯《選舉條例》。社民連發聲明指，3人離家後已遭跟蹤監視，又不滿警方沒有安排示威區和維護應有示威權利。區議會選舉的地區直選88席和地區委員會界別176席的當選結果塵埃落定，政府早前預計日內會緊接公布179席委任議員名單，並重申不會「兜底」委任落選者，新一屆區議會明年1月1日就任。

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