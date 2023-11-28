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2023-11-28 11:00:00

區議會選舉2023｜12月9日辦「區選繽紛日」　科學館太空館等免費開放　李家超：盼市民留港投票 (更新)

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李家超指，公務員是特區管治部分，有責任在區議會選舉中投票。(中新社)

李家超說，會在12月9日舉辦「區選繽紛日」，以吸引市民在投票日投票。(中新社/資料圖片)

【11:00更新】完善地區治理的新一屆區議會選舉將於1210日舉行。特首李家超今(28)在行會前表示，政府會在129日，即投票前一天舉辦「區選繽紛日」，在全港各區舉辦多元化活動，希望營造好的氛圍和氣氛，增加市民對投票的重視及投入，以吸引市民在投票日投票。至於投票率方面，李家超認為「沒有最好只有更好」，希望所有市民履行公民責任。

灣仔觀塘海濱辦夜繽紛「日場版」   晚上有音樂會

李家超說，在「區選繽紛日」將在全港各區舉辦多元化活動，在灣仔和觀塘海濱舉辦兩場夜繽紛「日場版」活動，晚上有大型音樂會和無人機表演，多個電視台將會聯播，同時政府將免費開放科學館、太空館、香港藝術館的收費展覽，以及濕地公園，並會提供多項參觀歷史建築及古蹟的優惠。

被問到「區選繽紛日」的目的，是否留大家在香港投票，以及市民會否過量接收資訊。李家超回應指，希望大家真正認識區選投票的重要性，大家365日每天都生活在社區，政府有責任增加市民對投票的重視及投入，區議會選舉與18區市民有直接關係，確保選出為地區服務的區議員是非常重要。他又相信傳媒在社會重大議題上作出貢獻，具巨大作用及使命。

投票率「沒有最好只有更好」

他強調希望營造好的氛圍、氣氛，有多些大型活動可令更多港人留港參與活動，增加市民對投票的重視及投入，吸引市民在投票日投票，亦有助本地消費；投票率方面，他認為「沒有最好只有更好」，希望所有市民履行公民責任，在投票日認真投票、「從中選優」，選出有能力、有熱誠、最合適和稱職的區議員，一同建設更美好的社區。

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另外，被問到對虛擬資產平台再爆出欺詐案件，李家超稱政府立場十分明確，一是必須要在有牌平台投資，才可保障投資者利益；二是發放資訊一定要透明盡快；三是加強公眾教育，明白風險。他說明白市民對事件的關注，強調用盡所有方法打擊無牌違法、涉欺詐的平台網站，如要重新建立權力給規管部門，政府會全力推進，惟現有法例上，洗黑錢例可以積極應用。

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