熱門搜尋:
周海媚 燈火闌珊 宋芝齡 恒生指數 區議會選舉2023 李家超 六合彩 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-12 10:45:00

區議會選舉2023｜179名委任區議員名單下午公布　李家超：滿意近120萬人投票 (更新)

分享：
李家超指，選民在作出選擇時，可以留意對方不要再搞「雜音政治」。(資料圖片/中通社)

李家超指，政府已委任179名區議員，會連同當然議員名單於今天下午公布。(資料圖片/中通社)

【10:45更新】新制度下的區議會選舉結束。行政長官李家超今(12)在行會前形容，區選已成功舉行，他再次恭賀當選的區議員及感謝近120萬名選民當日投票，又透露政府已委任179名區議員，會連同當然議員名單於今天下午公布。對於地方直選只有27.54%投票率，創下回歸以來新低，李家超表示應該聚焦最終產生甚麼區議員。

最年輕23歲   涵蓋少數族裔代表

李家超指，會在今日下午公布委任179位區議員，連同當然議員名單，並會在本周內刊憲。其中獲委任的議員多數是中青年，年紀最輕23歲，年紀中位數是47歲，涵蓋不同界別，例如工商、專業、勞工、地區組織的代表等，亦有少數族裔人士的代表。

2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖）

新一屆區議會背叛國家利益

他強調，政府委任議員的原則是根據用人唯才，視乎區情、地區聯繫等因素，又指他們熱心參與地區事務，將有效提升區議會的諮詢和服務功能。他稱新一屆區議員都是愛國者，不是外國代理人，更具代表性和有地區聯繫，不再是以往的破壞性、泛政治化、只顧個人政治利益、背叛地區、香港、甚至國家利益的區議會。

他表示政府會為區議引入履新監察機制，確保區議員履職盡責，有關監察和懲處制度將會公布。他說新一屆區議員將於明年1月1日、即3星期後上任，而為令新議員盡快熟習工作，將推出訓練班，未來3周十八區民政專員亦會與新議員接觸及講課，相信新議員們會為市民帶來耳目一新的氣象。

Ad Block

投票率27.54%符合預期？李家超：應聚焦產生甚麼區議員

被問到改制後首場區議會選舉投票率27.54%是否符合預期，李家超回應說，應聚焦產生甚麼的區議員，以及他們如何協助社區建設，重申新的區議會不再是以往的破壞性，背叛香港和國家利益，甚至「以兩制抗拒一國」。他表示對於近120萬人投票表示「滿意」，今次選舉更重要是選出真正接觸當地居民的區議員，又指每年都會前往北京向領導人述職，會報告區議會選舉。

料電腦故障不涉網絡攻擊   要求警隊加入專責組

對於選舉當日出現電腦系統故障，李家超回應指，無人想發生有關關事情，事故後當局半小時內已立即啟動「Plan B」，初步分析看不到當日有異常跡象，他已責成選管會成立專責小組，找出問題成因，詳情會找專家細查，他亦要求警隊參與專責小組，看清楚事故是否涉及網絡攻擊，強調會在看完調查報告後，才會作最終決定。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受