區議會選舉2023｜179名委任區議員名單下午公布　李家超：滿意近120萬人投票 (更新)

【10:45更新】新制度下的區議會選舉結束。行政長官李家超今(12)在行會前形容，區選已成功舉行，他再次恭賀當選的區議員及感謝近120萬名選民當日投票，又透露政府已委任179名區議員，會連同當然議員名單於今天下午公布。對於地方直選只有27.54%投票率，創下回歸以來新低，李家超表示應該聚焦最終產生甚麼區議員。 最年輕23歲 涵蓋 少數族裔代表 李家超指，會在今日下午公布委任179位區議員，連同當然議員名單，並會在本周內刊憲。其中獲委任的議員多數是中青年，年紀最輕23歲，年紀中位數是47歲，涵蓋不同界別，例如工商、專業、勞工、地區組織的代表等，亦有少數族裔人士的代表。

稱 新一屆 區議會 不 背叛國家利益 他強調，政府委任議員的原則是根據用人唯才，視乎區情、地區聯繫等因素，又指他們熱心參與地區事務，將有效提升區議會的諮詢和服務功能。他稱新一屆區議員都是愛國者，不是外國代理人，更具代表性和有地區聯繫，不再是以往的破壞性、泛政治化、只顧個人政治利益、背叛地區、香港、甚至國家利益的區議會。 他表示政府會為區議引入履新監察機制，確保區議員履職盡責，有關監察和懲處制度將會公布。他說新一屆區議員將於明年1月1日、即3星期後上任，而為令新議員盡快熟習工作，將推出訓練班，未來3周十八區民政專員亦會與新議員接觸及講課，相信新議員們會為市民帶來耳目一新的氣象。