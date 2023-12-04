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2023-12-04 22:46:57

區議會選舉2023｜4個模擬投票站12.5起一連4日開放

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區議會選舉2023｜4個模擬投票站12.5起一連4日開放 (資料圖片/李睿哲攝)

區議會選舉2023｜4個模擬投票站12.5起一連4日開放 (資料圖片/李睿哲攝)

選舉事務處明日(5日)起，一連四日開放4個模擬投票站，讓地方選區選民熟習投票程序。模擬投票站分別位於北角社區會堂、觀塘社區中心、大埔社區中心和屯門井財街社區會堂。明日的參觀時間為下午4時至8時；12月6日至8日的參觀時間為中午12時至下午8時。選舉事務處設立了熱線2967 0367和傳真2834 0934，供團體預約於十二月六至七日參觀模擬投票站。

至於12月10日投票日當天，全港會開放超過600個地方選區一般投票站、18個地委會界別投票站及最多48個專用投票站。為方便居於內地或投票日需往返內地的選民投下地方選區選票，選舉事務處會在上水港鐵站附近的兩所中學，設立四個鄰近邊境投票站，地方選區選民可於明日下午六時前透過網上登記系統登記。選民可在12月6日或之後於「選民資料網上查閱系統」查看最終獲分配的投票站。

九成的投票站方便行動不便或使用輪椅選民進出

發言人表示，為方便有特別需要的選民投票，選舉事務處已作出相應安排。今次選舉超過九成的投票站均方便行動不便或使用輪椅的選民進出。在有需要和可行的情況下，選舉事務處會在投票站加設臨時斜道供行動不便的選民使用。

隨投票通知卡夾附的投票站位置圖，清楚列明該投票站是否方便行動不便或使用輪椅的選民進出。行動不便或使用輪椅的選民如被編配往不方便他們出入的投票站，可以在明日或之前（即最少在投票日五天前），透過選舉熱線（2891 1001）、傳真（2891 1180）或電郵（[email protected]）向選舉事務處申請重新編配到另一個投票站。如情況許可，選舉事務處會應要求安排復康巴士，接載他們來往投票站。

區議會選舉2023｜4個模擬投票站12.5起一連4日開放 (資料圖片/蘇文傑攝)

區議會選舉2023｜4個模擬投票站12.5起一連4日開放 (資料圖片/蘇文傑攝)

不同措施迎合不同需要

另一方面，選舉管理委員會鼓勵候選人提供其候選人簡介的純文字版本，方便視障選民利用輔助軟件了解其簡介的內容。候選人所提供的純文字版本已上載至選舉網站。視障選民亦可致電為他們而設的24小時互動話音系統專線（2893 3762），收聽候選人簡介。投票站亦會提供點字模版，方便視障選民投票。

此外，為協助不熟悉中文或英語的選民填劃選票，每個投票站均備有十種由不同語言（日本語、韓語、印尼語、印度語、尼泊爾語、旁遮普語、菲律賓語、泰語、越南話及烏爾都語）編寫的投票程序簡介；以有關語言撰寫的選舉資料已上載選舉網站。

 與香港基督教服務處合作

選舉事務處亦與香港基督教服務處「融匯──少數族裔人士支援服務中心」合作，在11月27日至12月1日，以及12月4至投票日，以8種語言（印尼語、印度語、尼泊爾語、旁遮普語、菲律賓語、泰語、越南話及烏爾都語）為有關選民提供電話即時傳譯服務，協助他們向選舉事務處查詢有關選舉的事宜。

投票站備有解釋投票程序的指引圖示，協助有言語或溝通障礙的選民，以及不熟識中文及英語的選民了解投票程序。投票程序指引圖示亦已上載至選舉網站

 

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