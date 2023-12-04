區議會選舉2023｜4個模擬投票站12.5起一連4日開放

選舉事務處明日(5日)起，一連四日開放4個模擬投票站，讓地方選區選民熟習投票程序。模擬投票站分別位於北角社區會堂、觀塘社區中心、大埔社區中心和屯門井財街社區會堂。明日的參觀時間為下午4時至8時；12月6日至8日的參觀時間為中午12時至下午8時。選舉事務處設立了熱線2967 0367和傳真2834 0934，供團體預約於十二月六至七日參觀模擬投票站。

至於12月10日投票日當天，全港會開放超過600個地方選區一般投票站、18個地委會界別投票站及最多48個專用投票站。為方便居於內地或投票日需往返內地的選民投下地方選區選票，選舉事務處會在上水港鐵站附近的兩所中學，設立四個鄰近邊境投票站，地方選區選民可於明日下午六時前透過網上登記系統登記。選民可在12月6日或之後於「選民資料網上查閱系統」查看最終獲分配的投票站。

九成的投票站方便行動不便或使用輪椅選民進出

發言人表示，為方便有特別需要的選民投票，選舉事務處已作出相應安排。今次選舉超過九成的投票站均方便行動不便或使用輪椅的選民進出。在有需要和可行的情況下，選舉事務處會在投票站加設臨時斜道供行動不便的選民使用。

隨投票通知卡夾附的投票站位置圖，清楚列明該投票站是否方便行動不便或使用輪椅的選民進出。行動不便或使用輪椅的選民如被編配往不方便他們出入的投票站，可以在明日或之前（即最少在投票日五天前），透過選舉熱線（2891 1001）、傳真（2891 1180）或電郵（[email protected]）向選舉事務處申請重新編配到另一個投票站。如情況許可，選舉事務處會應要求安排復康巴士，接載他們來往投票站。