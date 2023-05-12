區議會｜區議會不一定由選舉產生 曾國衞：說成民主進程是偷換概念

立法會研究區議會改革小組委員會今日（12日）召開首次會議。政制及內地事務局長曾國衞表示，《基本法》從無就區議會組成作出說明，甚至無提述「區議會」三個字，與《基本法》提到行政長官和立法會須由選舉產生，完全不同，意味區議會不一定由選舉產生，更遑論由普選產生；因此任何關於民主成分的說法，甚至將區議會說成特區民主進程的一部分，都是完全曲解《基本法》原意，偷換概念，子虛烏有。

曾國衞又指，《基本法》有關區域組織的條款是「賦權性條款」，特區可選擇成立區域組織，但無憲制責任必須成立；而區域組織是「非政權性」，並不具備立法、徵稅、監察政府等政治權力。他又指，區域組織的目的有兩個，分別是接受特區政府就地區管理和其他事務的諮詢，以及提供文康等地區服務。

麥美娟：有機制及負面工作清單監察區議員工作

民政及青年事務局局長麥美娟說，近日不少人關注區議會選區擴大後，區議員的工作量將大增，將需要更多資源，但她重申日後區議員總數與現時相若，不同界別產生的區議員要共同肩負工作，不應存在選區擴大後工作量會大增，將來區議員是以團隊方式服務社區。至於委任區議員的標準，麥美娟強調，愛國愛港是必要條件，政府會用人唯才、因應區情，並考慮被委任人士的政治可靠性、社會代表性及與社區聯繫等因素。