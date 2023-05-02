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2023-05-02 23:03:43

區議會｜政府列出區議員11項負面行為　阻撓官員出席會議可被調查

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區議員行為「負面清單」包括向官員作出侮辱性言論。(資料圖片)

區議員行為「負面清單」包括向官員作出侮辱性言論。(資料圖片)

政府公布來屆區議會改革方案，新制度將引入區議員「履職監察機制」。民政及青年事務局局長麥美娟今日(2日)在記者會表示，當局會有委員會調查行為表現被指不符公眾期望的區議員，被投訴人如不滿意調查結果，可向政務司司長提出上訴。她又說，民青局將制訂公開行政指引，說明區議員應有表現和列出「負面行為」清單。

屢缺席區議會會議可展開調查

政府其後向立法會提交文件，交代「負面清單」並具體說明哪些行為或構成展開調查的理由：

  • 在沒有合理理由下不履行區議會主席指派的任務及工作指標
  • 屢次在沒有合理理由下缺席會議
  • 個人行為極不檢點
  • 被法庭定罪並判處監禁，包括緩刑
  • 濫用區議會資源或區議員身分，謀取個人利益、從事商業活動或作出不符合區議會職能的宣傳
  • 阻撓其他區議員或官員出席或離開會議
  • 在會議上對與會者包括區議員及官員作侮辱性言論或滋擾行為
  • 擾亂會議秩序
  • 在會議上使用粗言穢語，即使在受勸喻或警告後仍沒糾正
  • 不遵守會議常規，例如未得主席同意下發言、插話、發言離題、重複、在會議上直播，即使在受勸喻或警告後仍沒糾正
  • 沒有按會議常規作出必須的利益申報
麥美娟公布新區議會制度將引入區議員「履職監察機制」。(蘇文傑攝)

麥美娟公布新區議會制度將引入區議員「履職監察機制」。(蘇文傑攝)

區議員「監察委員會」共5名成員

文件提到，當民青局局長收到區議會主席投訴或區議會動議後，將把行為表現不符合公眾期望的區議員個案，轉介予民青局局長委任的「監察委員會」調查，該委員會只會在調查啟動後成立，5名成員包括1名獨立人士和不屬被投訴區議員行政區的另外4名區議員。

委員會調查後須向民青局局長報告，局長可按調查結果和建議決定是否懲處，包括按事情嚴重程度發出勸喻、警告、罰款，或者暫停職務及在停職期間按比例扣起議員薪津。

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