區議會｜政府列出區議員11項負面行為　阻撓官員出席會議可被調查

政府公布來屆區議會改革方案，新制度將引入區議員「履職監察機制」。民政及青年事務局局長麥美娟今日(2日)在記者會表示，當局會有委員會調查行為表現被指不符公眾期望的區議員，被投訴人如不滿意調查結果，可向政務司司長提出上訴。她又說，民青局將制訂公開行政指引，說明區議員應有表現和列出「負面行為」清單。

屢缺席區議會會議可展開調查

政府其後向立法會提交文件，交代「負面清單」並具體說明哪些行為或構成展開調查的理由：