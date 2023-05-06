區議會︱曾國衞稱改革因時制宜　提升治理效能

政制及內地事務局局長曾國衞今日（6日）一個電台節目時，回應有關區議會選舉的改革。他指改革是因時制直，目的是要提高地區的治理效能。而民政及青年事務局局長麥美娟亦有出席，並稱改革後的區議會不會只反映單一的意見。

曾國衞與麥美娟今日出席商台的節目受訪。對於區議會的改革方案，將直選議席減至2成，曾指並非民主大倒退，而是因時制宜的改革，目的是要提升地區的治理效能。曾又指，直選仍是有限制或其局限，令很多社會專才、愛國愛港以及有志服務社區的人士，未必會以選舉的形式投身社會工作，這些是市民選不到出來的人，因此要以委任的方式，因地區的情況及發展，讓更多人參與區議會工作。

麥美娟：不會只反映單一意見

而麥美娟就指，改革後區議會不會只反映單一意見，而是在理性的空間表達多元聲音，協助政府掌握地區脈搏，麥指新方案是返回《基本法》的初心，就是區議會屬非政權性的地區組織。麥批評現屆區議會是為反而反，又指有區議員反對地區工程以及慶祝國慶活動，在疫情期間又沒有推動市民進行檢測並且支持醫護罷工，亦沒有在地區解說消費券登記程序，令長者要到服務中心排隊。

對於直選仍需取得三會提名，曾指出三會人士長期紮根社區，都是愛國愛港，因此會提名真正服務社區的人，曾相信要取得提名並不困難，並指不要認為三會一定會選自己人。麥就表示，相信地區委員會提名，會考慮有關人士的地區經驗，不會只提名「同聲同氣」的人。她指如果參選人聲稱很熟悉地區，而三會成員從未聽過其名字，如何給予提名。

被問到日後區議員能否舉辦遊行示威，曾就引述港澳辦主任夏寶龍表示，指遊行並非表達訴求的唯一方式，又指特區政府會虛心聆聽市民想法，如有需要可在警方確保安全下舉行，確保活動並不會被騎劫。