區議會｜李家超：下屆區議會共470席 採用「442」方案 引入資格審查、履職監察(持續更新)

新一屆區議會組成方案今日（2日）出爐，政府下午召開記者會交代詳情，行政長官李家超、政務司司長陳國基、律政司司長林定國、政制及內地事務局局長曾國衞，以及民政及青年事務局局長麥美娟出席。 李家超在記者會上表示，第六屆區議會2020年上任後，有人做出違反職能、超出作為諮詢架構的行為，有區議員危害國家安全，阻撓特區政府施政。有人拒絕宣誓或宣誓無效而離任，情況不能接受，有必要撥亂反正。 李家超：首次引入資格審查制度 來屆區議會將分別直選、委任以及三個地區委員會互選，直選席位有88席，比例大降至約兩成。參選者提名門檻將會增加，除了當區市民提名，亦要得到地區委員會委員的提名，並且必須通過資格審查，以符合「愛國者治港」原則。

「完善地區治理建議方案」六大重點： 區議會組成：第七屆區議會議員總數為470名，委任、地區委員會、直選比例約為4：4：2，另加27名當然議員 引入資格審查制度 區議會主席由18區民政事務專員擔任 區議員酬金和津貼與現時相若 引入履職監察制度 強化地區治理架構，成立由政務司司長主持的地區治理領導委員會，以及由政務司副司長主持的地區治理專組。委員會負責領導地區治理整體策略、政策和措施。而專組則是統籌和指揮各政策局和部門地區工作 三個地區委員會分別為分區委員會、防火委員會及滅罪委員會，目前所有委員均由政府委任。是次部份區議員由三個委員會的委員以全票制互選產生，是首次循此途徑產生區議員。 過去政府主要委任區議員進入地區委員會，自從2019年泛民在區議會大勝之後，政府重新委任時就只委任建制派人士，包括大批在選舉中落敗的建制派參選人。另外，18區民政事務專員會擔任區議會主席，成為地區「小特首」，親自帶領區議會處理民生事務。