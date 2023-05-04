區議會｜李家超：政府須全面擁有主導權　施政才可令市民受惠

區議會改革方案出爐，直選比例大減至兩成，並增設「三會」提名門檻、資格審查、履職監察制度等。行政長官李家超今日(4日)在報章訪問中指，今次完善地區治理，除了優化區議會職能及組成方式，更強化行政主導，令整個地區架構及治理體系均得到加強，政府要全面擁有主導權，最終目的是施政可以更令地區及市民受惠。

批過去區 議會致政府無直接參與 政策「落地」

李家超指，區議會作為為市民提供諮詢服務的區域組織，應回歸《基本法》的定位，政府過去將一些工作交由區議會處理，導致在政策到 「落地」 環節時沒有直接參與，無法了解宣傳效果及市民的意見，認為今次完善地區治理，除了優化區議會職能及組成方式，更強化行政主導，令整個地區架構及治理體系都得到加強。

對於區議會主席將由民政事務專員出任，李家超指，民政事務專員最了解地區事務，可以在行政主導方面發揮最大作用，令地區治理更優質、更高效。他相信政府掌握主導權後，未來在宣傳推廣一些活動或政策時，有利於市民更好了解相關内容。

籲 市民須有大局觀賺錢才更多

他又指，完善地區治理建議方案按照3個指導原則進行，一是將國家安全必須放在首位，貫徹「一國兩制」 方針；二是全面落實「愛國者治港」原則；三是要充分體現行政主導，3個原則相輔相成，區議員在參與地區治理的過程中，每一項原則都必須遵循。他表示，制定任何制度最重要考慮是最終帶來甚麼結果，若結果對市民好就是好制度，並呼籲市民要有大局觀，因為每個社區好，香港才會好，認為新制度不但可提升香港的管治水平，也增强香港的競爭力，當經濟有增長時，每一位市民都可以賺到更多錢。