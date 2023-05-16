區議會｜民主黨向政府交意見書批諮詢期短 質疑「三會」提名易生腐敗

民主黨今日（16日）向政府提交有關區議會改制方案的意見書，稱對政府削減直選議席，對此感到失望，亦質疑新方案諮詢期不足、削減區議會職能、「三會」提名方式易生腐敗，以及民政專員出任區議會主席亦令角色矛盾，要求除當然議席外，保留現時區議會議席全部由民選產生，保留區議會的民主成份，達致充分代表居民及反映民意的目標。

民主黨：參選人可能要向選舉競爭對手陣營爭取提名 不合常理

新機制下，參選區議會直選的候選人必須得到「三會」，即地區分區委員會、地區防火委員會、地區撲滅罪行委員會每會各 3 個委員提名。民主黨批評，「三會」委員都是政府委任，以往「三會」包括不同類型、板塊及光譜人士，但現時委任名單側重一邊，甚至不乏建制政黨成員，「即不論什麼陣營的參選人都可能要向選舉競爭對手陣營爭取提名，完全不合常理。」

民主黨又指出，市民根本就不認識「三會」成員，政府網頁亦沒有任何聯絡方法，爭取提名可謂無從入手。民主黨質疑，「三會」成員本身又會選出 176 名區議員，若「三會」 成員或其友好爭取參加直選提名時，就可能會出現不同的利益交換。

羅健熙：諮詢期只有短短兩星期是完全不足夠

民主黨提到，政府已增加區議員資格審查機制，並將成立「區議會資格審查委員會」，以確保只有「愛國者」進入區議會這個諮詢架構，難以理解為何還要在提名階段加入關卡，必須「三會」提名。民主黨促請政府撤銷有關「三會」提名，改為以當區選民提名已足夠。

民主黨主席羅健熙指出，公眾只有兩星期表達意見，與過去政府就推出重要政策通常設三個月諮詢期，明顯不同。對區議會職能和組成作出如此重大的改變，諮詢期只有短短兩星期是完全不足夠，並要求當局延長諮詢期，好讓市民有足夠時間了解方案。