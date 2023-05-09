區議會｜民青局批《尊子漫畫》抹黑改制涉歧視　稱政府「用人唯才」

《明報》的《尊子漫畫》內容近日不時受到當局批評。民政及青年事務局(民青局)今日(9日)在facebook發文，指《明報》今日(9日)刊登一篇《尊子漫畫》扭曲、抹黑政府委任地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員原則，內容無視事實，混淆視聽，並帶有歧視成份，侮辱膽固醇過高、患心臟病、色盲等人士，暗示他們無能力貢獻社會，有違傳媒道德，民政及青年事務局局長麥美娟嚴厲譴責有關行為。

今日《尊子漫畫》說「同意學歷不同於做嘢(事)能力，香港高分低能嘅人好多」，又說「會考中英數唔合格、膽固醇高，癡肥，有心臟病，矮細，色盲有近視都冇問題」，只要長官認為合適，都可委任做防火滅罪委員會，由他們把關「篩選區議員，市民都好放心。」