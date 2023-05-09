區議會｜民青局批《尊子漫畫》抹黑改制涉歧視　稱政府「用人唯才」

《明報》的《尊子漫畫》內容近日不時受到當局批評。民政及青年事務局(民青局)今日(9日)在facebook發文，指《明報》今日(9日)刊登一篇《尊子漫畫》扭曲、抹黑政府委任地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員原則，內容無視事實，混淆視聽，並帶有歧視成份，侮辱膽固醇過高、患心臟病、色盲等人士，暗示他們無能力貢獻社會，有違傳媒道德，民政及青年事務局局長麥美娟嚴厲譴責有關行為。
今日《尊子漫畫》說「同意學歷不同於做嘢(事)能力，香港高分低能嘅人好多」，又說「會考中英數唔合格、膽固醇高，癡肥，有心臟病，矮細，色盲有近視都冇問題」，只要長官認為合適，都可委任做防火滅罪委員會，由他們把關「篩選區議員，市民都好放心。」
批《明報》接二連三作出誤導性言論
民青局指，近日《明報》接二連三針對政府完善地區治理建議方案作出一些誤導性的言論，扭曲解讀建議方案內容，屬政治凌駕道德的行為，重申根據現有機制，政府委任地區委員會委員的原則是「用人唯才」，並考慮多項因素，包括有關人士的才幹、專長、經驗、誠信和參與服務社會的熱誠，以及充分兼顧地區委員會的職能和工作性質等，從不同途徑吸納有志服務社會的合適人士。
局方續說，即使面對諸般抹黑詆毀，仍會堅定地落實完善地區治理建議方案，提高地區治理效能，達到良政善治，令每一個香港巿民受惠。
政府重塑區議會制度，將直選比例減至兩成，並恢復委任及間選，令區議會分為直選、委任及分區委員會、防火委員會和滅罪委員會共3個地區委員會互選，有意參選區議員的人士除了現時得到當區選民提名，亦要得到防火滅罪委員會等委員提名，並且必須經過資格審查，確保符合「愛國者治港」原則。