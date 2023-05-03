區議會｜稱區議會是諮詢性組織 盧文端：產生方式不涉市民民主權利

全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端今日（3日）在《文匯報》撰文表示，完善地區治理是完善選舉制度的必然延伸和落實「愛國者治港」、加強地區治理的必然要求。他認為政府昨日公布的方案具三個關鍵，包括以區議會回歸基本法定位為核心、以落實「愛國者治港」為原則、以加強地區治理為落腳點，令區議會人才更多元化，有利社會更廣泛參與，在由治及興過程中更好地發揮政府與市民的橋樑作用。

盧文端說，區議會的產生辦法須符合基本法相關定位，區議會是諮詢性區域組織，並非政權機構，產生方式並不涉及市民的民主權利，不存在是否民主的問題，社會上有人用直選的多少佔比作為「民主尺子」，衡量或評價區議會產生辦法，這不是正確或適當的做法。

盧文端：方案更好吸納各界精英進入區議會

他又指改革方案引入資格審查制度，加入履職監察制度，將公布區議員「負面行為清單」，確保區議員符合職能要求，並確保區議員資格和檢查履職效能全面落實「愛國者治港」，相信區議會成為危害國家安全和反中亂港舞台的日子將一去不復再。盧文端說，方案透過大幅調整委任、間選、直選議席比例，更好吸納各界精英進入區議會，就社區民生事項建言獻策，有利政府在地區推動惠民措施更快更準。